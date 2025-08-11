貝森特預期10月底前完成多數貿易談判 還形容關稅就像「冰塊」

快訊

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
美國財政部長貝森特（Scott Bessent）。路透
美國財政部長貝森特接受日經亞洲採訪時表示，美國預期在10月底之前，大致完成與尚未達成貿易協議的國家的談判。

貝森特是在上周四接受這家日本媒體的訪談。當天正值川普政府全面的新關稅措施生效。目前，包括加拿大、墨西哥和瑞士等一些美國的主要貿易夥伴國仍在尋求與美國達成更優惠的條款。

貝森特還形容說，隨著時間過去，「關稅應該會像一塊融化中的冰塊」。日媒解讀說，這暗示了關稅未來有可能被調降甚至取消。貝森特解釋說，川普關稅政策的目的是要再平衡經常帳逆差，等到製造業回流美國，美國進口就能減少。

貝森特還重申了聯準會（Fed）獨立性的重要性，但他表示，下一任Fed主席應該由「非常善於高瞻遠矚，而不是仰賴歷史數據」的人擔任。川普曾表示，由於在降息問題上存在分歧，他很想換掉Fed現任主席鮑爾。

