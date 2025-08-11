貝森特預期10月底前完成多數貿易談判 還形容關稅就像「冰塊」
美國財政部長貝森特接受日經亞洲採訪時表示，美國預期在10月底之前，大致完成與尚未達成貿易協議的國家的談判。
貝森特是在上周四接受這家日本媒體的訪談。當天正值川普政府全面的新關稅措施生效。目前，包括加拿大、墨西哥和瑞士等一些美國的主要貿易夥伴國仍在尋求與美國達成更優惠的條款。
貝森特還形容說，隨著時間過去，「關稅應該會像一塊融化中的冰塊」。日媒解讀說，這暗示了關稅未來有可能被調降甚至取消。貝森特解釋說，川普關稅政策的目的是要再平衡經常帳逆差，等到製造業回流美國，美國進口就能減少。
貝森特還重申了聯準會（Fed）獨立性的重要性，但他表示，下一任Fed主席應該由「非常善於高瞻遠矚，而不是仰賴歷史數據」的人擔任。川普曾表示，由於在降息問題上存在分歧，他很想換掉Fed現任主席鮑爾。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言