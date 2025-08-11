華郵：美擴大關稅談判範圍 促台追加國防經費或軍購

華郵9日引述獨家取得的貿易談判文件指出，美政府官員計劃敦促台灣等國增加軍費或擴大軍購規模；美國官員也試圖向亞洲、中東及非洲國家施壓，要求戰略港口及電信和監控網絡「去中化」。

「華盛頓郵報」（The Washington Post）取得的政府內部文件顯示，政府官員計劃敦促台灣、印度及印尼等多個國家增加軍費或購買更多美國軍事裝備。

川普回鍋白宮後迄今未宣布對台軍售。不過，美國官員5月對路透社表示，預期未來4年對台軍售規模將超過川普1.0紀錄，後者約183億美元（約新台幣5466億元）。

華郵也指出，川普政府官員早在今年春天就擴大與十多個國家的貿易談判進行討論，其中包括促以色列排除中國公司對關鍵港口的控制權，並堅持要求南韓公開支持部署美軍以遏制中國及北韓。

根據美韓協議的初步草案，美方要求南韓發表政治聲明，「支持駐韓美軍保持靈活性，以便在持續嚇阻（北韓）的同時，更能嚇阻中國」。

美國也希望南韓將軍費占國內生產毛額（GDP）從去年的2.6%提高到3.8%，及增加10億美元以上的經費，以支付駐韓美軍約2萬8500人的年度成本。

南韓7月28日證實，國防問題「已列入談判清單」。但川普兩天後公布的協議並未包含這些內容。

美國智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）經濟計畫主任勒克（Phil Luck）表示，這種國家安全考量或許有助解釋為何大多數國家沒有對美國貨品徵關稅來「以眼還眼」。

勒克曾在拜登政府時期擔任美國國務院副首席經濟學家。

「他們（這些國家）不認為這只是一場經濟競爭。他們擔心我們（美國）會把事態升級到更高層次，（並）退出北大西洋公約組織（NATO）或改變軍隊部署」，勒克說。

華郵指出，一些川普政府官員確實有意利用貿易談判來遏止中國的戰略影響力。對柬埔寨商品徵收49%的關稅就是一例。美方盼能藉此說服柬埔寨允許「美國海軍在柬埔寨西南部的雲壤海軍基地進行年度（或兩年一次）軍艦訪問與訓練演習」。

雲壤基地直通南海，美國越來越憂心中國海軍在當地的活動。文件稱，美國希望柬埔寨政府禁止中國軍隊「在雲壤以外部署」。

美國官員也憂心澳洲達爾文（Darwin）另一個受中國控制的港口，當地駐紮約2500名輪調部署的美國陸戰隊。

達爾文港位在澳洲北部，是北領地州（NorthernTerritory）首府達爾文市的外港，也是澳洲距亞洲最近的港口，因此成為澳洲對亞洲的重要貿易門戶，也是戰略要地。

北領地州政府2015年10月與中國嵐橋集團簽署協議，將達爾文港碼頭及周邊設施租賃給嵐橋集團99年，不斷引起爭議。

如今美國談判代表希望澳洲政府發出「訊號」，表明有意重新審視與嵐橋簽訂的協議。

非洲方面，美國政府希望馬達加斯加拒絕「中國建立軍事基地及擴大軍事合作」。美方也盼東非島國模里西斯研究如何將中國華為、中興和海康威視生產的電信設備從當地電信和監控網絡中移除。

對於前述報導內容，美國貿易代表署（USTR）發言人拒絕置評。美國國務院也不評論據稱洩漏的文件。「不過，我們期待看到關於川普政府如何利用對等貿易談判來造福美國民眾，並為其奮鬥的報導」。

駐美代表處尚未回應。