范斯：北京買俄油 川普擬對陸徵關稅

路透十日報導，美國副總統范斯向美國福斯新聞說，總統川普考慮因為中國大陸購買俄羅斯石油，對中國徵關稅，但川普尚未做出任何確切決定。

川普六日才簽行政命令，就印度購買俄國石油再加徵百分之廿五關稅。這疊加對印度百分之廿五對等關稅後，印度輸美商品將面臨百分之五十關稅稅率。川普六日被問到中國會否同樣因買俄油遭到類似懲罰時，暗示確有此考量，表示「這有可能，但我不知道，現在還沒法告訴你們」。

美媒Politico九日報導，美國總統川普一月回任後推動大幅調整關稅稅率，包括日本、南韓與印度的至少卅國砸數千萬美元聘請接近他的遊說人士，試圖藉此減免關稅，卻大多成效不彰。

美國與印度戰略夥伴關係論壇（ＵＳＩＳＰＦ）執行長阿吉認為，目前華府領導高層似乎逐漸打破傳統行事方式，不只在商業上，外交也是，過去試圖施加影響力的模式似已行不通。

印度與加拿大砸大錢聘請遊說與公關公司，最後卻仍難逃高關稅。印度四月花一八○萬美元（約台幣五四二○萬元）聘請和川普關係最親近的顧問之一米勒，仍因美印未談成貿易協議，以及因印度至今大買俄油，使印度輸美商品關稅大增至百分之五十。

相較之下，墨西哥雖只聘請一家律師事務所處理貿易事務，但總統薛恩鮑姆直接透過與川普私人關係溝通，結果美墨關稅談判先在七月卅一日獲延長九十天，期間關稅維持百分之廿五且多數輸美商品在美墨加協定（ＵＳＭＣＡ）下免稅，這顯示領袖間的直通更奏效。

一位共和黨遊說人士提到，與川普談判需改變思維，不該墨守成規，也不該對談判時的變化感到惱怒。該人士舉薛恩鮑姆為例說，她以領袖間直接對話取代對抗，接受川普重塑雙邊貿易關係的前提，效果更佳。