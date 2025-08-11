美內部文件披露 華郵：川普利用關稅施壓台灣增軍費

華盛頓郵報九日獨家報導，根據該報獲得的政府內部文件，美國總統川普肆意利用關稅作為美國權力工具的範圍，恐比已知的更廣泛，涵蓋一系列國安目標及個別公司的利益。談判文件顯示，川普政府計畫促使包括台灣、印度和印尼幾國政府增加國防開支或採購更多美國軍事硬體。

在一份八頁的「補充談判目標」清單中，美國官員承認，貿易協議將涵蓋包括軍事基地、傳統上不會出現在貿易協議中的議題。官員還討論施壓其他國家，為特定企業提供特許或專利權，包含全球十大石油生產商之一的雪佛龍與美國科技富豪馬斯克的星鏈。

美國智庫亞洲社會政策研究所（ＡＳＰＩ）副主席柯特勒說，「這是我首次在貿易協議中看到這類要求。在談判桌上通常不會講這些事」。

根據美韓貿易協議初稿，美國應該有敦促南韓支持駐韓美軍改變部署，包括要求南韓發表聲明支持駐韓美軍的「彈性」部署，以更好地圍堵中國大陸及北韓。華府也希望首爾增加軍費，從去年占國內生產毛額（ＧＤＰ）的百分之二點六增至百分之三點八，並每年增加分攤駐韓美軍基地的費用。

川普政府部分官員還曾想利用對柬埔寨輸美商品課徵的百分之四十九關稅為籌碼，施壓柬方同意美國海軍船艦每年一次或半年一次「訪問」柬埔寨西南部的雲壤海軍基地，並在該基地演訓。鑑於華府愈來愈關切中國海軍在該基地的存在，因此華府想藉由關稅要金邊禁止共軍在該基地外活動。

美方也曾施壓以色列官員撤銷中國對以色列北部的海法港經營權，並擔心中國控制澳洲達爾文港。中國上海國際港務集團二○一五年取得海法港一處新自動化貨櫃處理設施的廿五年經營權。北澳的達爾文市則輪駐美軍陸戰隊約二五○○名兵力，中國嵐橋集團二○一五年簽訂達爾文港為期九十九年的租賃權。

美國還在東非要求馬達加斯加拒絕准許中國建立軍事基地與擴大軍事合作，並要印度洋島國模里西斯評估移除中國華為、中興通訊與海康威視的電信設備，以及要求阿根廷與美方專家磋商對中國太空設施執行確保僅限民用的管控措施。

與美談判時，美方也要求優先保障特定美企利益，包括促成非洲小國賴索托與多家美企簽約，給予再生能源新創公司OnePower五年預扣稅豁免及開發許可，並豁免星鏈提供實體位址的外國國內法規要求。

美國智庫戰略與國際研究中心（ＣＳＩＳ）主任勒克表示，這類國安考量可能得以說明為何多數國家並未對美國商品祭出報復性關稅，因為這些國家不認為純粹是經濟競爭，他們擔心美國會升級議題的程度，或例如華府宣布退出北約（ＮＡＴＯ）與調整軍事部署。