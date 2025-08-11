砸錢遊說華府…不靈了 領袖直通更奏效

美國政治新聞網站Politico分析，日本、南韓與印度等至少30國都已斥資數千萬美元聘請遊說人士，希望美國總統川普的關稅能「手下留情」，卻多半成效不彰，還比不上墨西哥總統薛恩鮑姆直接透過與川普的私人關係溝通，顯示華府正在改變行事方式，施加影響力的傳統模式似乎已行不通。

印度今年4月花180萬美元聘川普長期顧問米勒（Jason Miller），卻仍因未簽貿易協議、且購買俄羅斯石油，關稅稅率在過去兩周內被上調至50%。加拿大十個省中的五個省，過去一年來增聘遊說與公關公司，雖爭取到白宮會面，關稅稅率卻仍被調高至35%。

相較下，之前遭威脅課徵30%關稅的墨西哥，僅僱用一家遊說公司提供貿易事務的法律服務，由薛恩鮑姆直接以私人情誼和川普溝通，成功延長談判期90天，在這段期間關稅稅率維持25%，顯示領袖直通更奏效。

美國與印度戰略夥伴關係論壇執行長艾吉（Mukesh Aghi）認為，現任華府領導層似乎逐漸打破傳統做事方式，過去試圖施加影響的模式似乎已行不通。