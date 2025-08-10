不甩川普？美祭懲罰性關稅 印度前副總統：不會屈服任何威脅

快訊

印度前副總統納依度（M. Venkaiah Naidu）在美印關稅爭端升溫之際表示，印度不會在國家戰略與能源安全上妥協，面對外部威脅也不會退讓，並批評美國因印度購買俄羅斯石油加徵懲罰性關稅的做法「不公平、不合理」。

印度斯坦時報（Hindustan Times）報導，美國以印度持續購買俄羅斯石油為由，將於27日起對印度加徵25%懲罰性關稅。知情人士指出，印度正考慮對部分美國商品加徵關稅反制，以回應美國對印度鋼鐵、鋁及相關製品徵收50%關稅。

俄烏戰爭爆發後，印度大幅增加自俄羅斯進口廉價原油，以支撐國內能源需求並抑制物價。納依度指出，美國與歐盟仍持續進口來自俄羅斯的能源與化肥，卻反對印度與俄羅斯的石油交易，「這沒有任何正當理由」。他並質疑，對盟友施加選擇性關稅，既不公平，也損害雙邊互信。

納依度強調，印度不會屈服於任何威脅，將維護能源安全與國家利益。他形容印度是「主權且充滿活力的民主國家」，必須根據自身需要決定能源來源，而不是受制於他國壓力。

前白宮國安顧問波頓（John Bolton）則對美方策略提出警告，指出川普對印度加徵第2輪關稅原本意圖打擊俄羅斯能源收入，卻可能促使印度在地緣政治上更靠近俄羅斯與中國，進一步影響美國在印太地區的戰略布局。

納依度說，印度正從全球第4大經濟體邁向第3位，對全球GDP成長貢獻達18%，遠高於美國的11%，呼籲各國正視印度的民主與經濟成就，並以合作而非對抗的方式推動國際關係。

