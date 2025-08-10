不是砸錢就能降關稅！美媒曝跟川普談判這招最靈 墨西哥親試奏效

政治新聞網站Politico報導，美國總統川普上任後推動大幅關稅調整，包括日本、南韓與印度在內至少30個國家砸下數千萬美元聘用與川普關係密切的遊說人士，試圖減免關稅，結果卻多半成效不彰。

美國與印度戰略夥伴關係論壇執行長阿吉（Mukesh Aghi）認為，現任華府領導層似乎逐漸打破傳統做事方式，不光是商業方面，外交也一樣，過去試圖施加影響的模式似乎已經行不通。

印度與加拿大砸重金聘遊說公司仍難逃加稅。印度今年4月花180萬美元聘川普長期顧問米勒（Jason Miller），仍因未簽貿易協議，且因購買俄油，過去2周內關稅被調至50%。加拿大10個省中的5個省，一年內增聘遊說與公關公司，雖爭取到白宮會面，卻在加國大選真空期關稅升至35%。

相比之下，墨西哥僅聘一家律所處理貿易事務，總統薛恩鮑姆直接透過與川普的私人關係溝通，談判期在7月31日證實延長90天，期間關稅維持25%且多數商品在美加墨協定下免稅，顯示領袖直通更奏效。

一名參與關稅事務的共和黨遊說人士指出，與川普談判需改變思維，不該固守現狀，且不該對改變感到惱火。這名遊說人士以薛恩鮑姆為例指出，她以領袖間直接對話取代對抗，接受川普重塑雙邊貿易關係的前提，效果更佳。領袖間的通話，往往更能直接打動川普。

日韓在與川普政府的關稅談判中，直接由國家領袖出面與川普面對面交涉，被視為最有效的策略。專門研究韓國貿易事務的遊說顧問歐弗比（Tami Overby）指出，川普非常重視與他國領袖的「私人關係」，並將自己視為「交易撮合者」；他對某國的態度，往往取決於是否覺得與該國領袖關係良好。

南韓在川普勝選後，聘請與川普關係密切的Mercury公關公司協助談判。最終，南韓與白宮達成協議，將關稅設定在15%，南韓並承諾增加對美投資以及降低部分貿易壁壘。

日本則長期在美國聘用超過20家遊說與公關公司，維持龐大遊說網絡。在Ballard Partners的安排下，日本首相石破茂於川普當選隔日與川普通話，成為目前達成協議的主要貿易夥伴之一，將原本的25%關稅降至15%。

分析人士認為，對川普而言，個人關係與政治讓步比傳統遊說手段更能左右關稅決策。