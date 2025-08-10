聽新聞
0:00 / 0:00

彭博：美方將通告 對日本關稅不疊加

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導
美日關稅談判的日方談判代表赤澤亮正（右）已九度赴華府折衝。圖為美國財長貝森特（左）7月赴日本大阪出席今年世博「美國日」活動，赤澤作陪。 （路透）
美日關稅談判的日方談判代表赤澤亮正（右）已九度赴華府折衝。圖為美國財長貝森特（左）7月赴日本大阪出席今年世博「美國日」活動，赤澤作陪。 （路透）

彭博九日引述一位川普政府高官報導，美國正致力敲定一項通告。該通告將終止川普課徵的普遍關稅（即基準關稅）稅率疊加在日本輸美商品上。該通告可能採取美日兩國發布一項聯合聲明的形式，將釐清和闡明日本就像歐盟一樣，能看到川普對日本輸美商品課徵的百分之十五對等關稅會包含在現行的最惠國關稅稅率。

日本經濟新聞九日也引述白宮當局人士報導，就川普對等關稅的減免特別措施，美日同意修正六日發布的美國總統行政命令，將日本也和歐盟一樣適用該措施，美方也承認日本政府對外說明的前述內容。

相關計畫將消除外界日本輸美商品徵稅的困惑，並符合美日關稅談判的日方談判代表、日本經濟再生擔當大臣赤澤亮正七日在華府和美方對口高官：商務部長盧特尼克及財長貝森特會談後，在記者會公開宣布的內容。

即日本與歐盟一樣適用川普對等關稅的減免特別措施，自對等關稅開始生效的七日零時一分起，原先被課徵稅率低於百分之十五的日本輸美商品將增至百分之十五，而原先被課徵稅率高於百分之十五的日本輸美商品，稅率則維持不變，稅率均不會疊加。

為了美日關稅談判已經九度赴美的赤澤九日返國後在東京羽田機場說，「我方強烈敦促美國對口官員迅速落實相關措施」。就是美方承諾「適時」修正總統行政命令，確認日本也適用前述的減免特別措施，以及退還多徵收的關稅。

至於「適時」是多久，他舉美英關稅談判達成的貿易協議是在五十四天後生效為例，「不可能要一年半載吧」。他當晚隨即在內閣官房長官林芳正陪同下，赴首相公邸向日相石破茂彙報此行成果。

赤澤說，也請美方發布調降日本輸美汽車及其零組件的總統行政命令。他強調，對日本經濟更重要的是汽車製造商目前仍飽受百分之廿七點五的輸美關稅所苦，美方未依七月廿二日美日貿易協議調降至百分之十五，日本車商因此蒙受的損失與日俱增，「其中有些每小時就損失一億日圓（約台幣二○五六萬元）」。而汽車業占日本約百分之八的勞動人口。

關稅 川普 稅率 輸美 赤澤 歐盟 貝森特 石破茂 貿易協議 盧特尼克

延伸閱讀

星期透視／關稅戰 美國贏了嗎？

蘇益仁／川普給全球領導者上的一課

美國土安全部長：川普新政府上台後 已逾百萬非法移民自行離境

圖表看時事／川普徵100%晶片關稅！台灣半導體輸美出口額近年翻倍 一圖看營收占比

相關新聞

彭博：美方將通告 對日本關稅不疊加

彭博九日引述一位川普政府高官報導，美國正致力敲定一項通告。該通告將終止川普課徵的普遍關稅（即基準關稅）稅率疊加在日本輸美商品上。該通告可能採取美日兩國發布一項聯合聲明的形式，將釐清和闡明日本就像歐盟一樣，能看到川普對日本輸美商品課徵的百分之十五對等關稅會包含在現行的最惠國關稅稅率。

川普2.0關稅戰大勝？盤點細項結果恐「得不償失」 反被大陸摸清痛點

乍看下，貿易戰一面倒，美國總統川普顯然是贏家，如願與歐盟、日本、英國等國敲定協議，7日開始實施。美國得以對眾多貿易夥伴加...

川普被耍了？歐盟貿易協議藏高招 專家直呼：布魯塞爾在竊笑

歐盟與川普政府達成的貿易協議在區內27國備受批評，因為表面上看來向華府奉上厚禮，但仔細檢視便知，這些禮物其實是翻箱倒櫃找...

與台灣不一樣？ 日媒：美方首證實「不疊加」日本關稅15%

日本共同社報導，美國白宮一位匿名官員8日證實，日本銷美商品與歐盟銷美商品相同，不會在既有稅率上疊加15%關稅，將適用減輕...

歐盟真的輸了嗎？從對美「龍蝦零關稅」看出與川普談判的智慧

歐盟與川普政府達成的貿易協議，因表面上讓華府占盡便宜、對27個成員國沒有明顯好處，而遭到猛烈批評。但若要理解歐洲的談判邏...

日媒：美方證實不疊加日本15%關稅

日本共同社報導，美國白宮一名官員今天證實，日本銷美商品與歐洲聯盟（EU）銷美商品相同，不會在既有稅率上疊加15%關稅，將...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。