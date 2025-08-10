彭博：美方將通告 對日本關稅不疊加

彭博九日引述一位川普政府高官報導，美國正致力敲定一項通告。該通告將終止川普課徵的普遍關稅（即基準關稅）稅率疊加在日本輸美商品上。該通告可能採取美日兩國發布一項聯合聲明的形式，將釐清和闡明日本就像歐盟一樣，能看到川普對日本輸美商品課徵的百分之十五對等關稅會包含在現行的最惠國關稅稅率。

日本經濟新聞九日也引述白宮當局人士報導，就川普對等關稅的減免特別措施，美日同意修正六日發布的美國總統行政命令，將日本也和歐盟一樣適用該措施，美方也承認日本政府對外說明的前述內容。

相關計畫將消除外界日本輸美商品徵稅的困惑，並符合美日關稅談判的日方談判代表、日本經濟再生擔當大臣赤澤亮正七日在華府和美方對口高官：商務部長盧特尼克及財長貝森特會談後，在記者會公開宣布的內容。

即日本與歐盟一樣適用川普對等關稅的減免特別措施，自對等關稅開始生效的七日零時一分起，原先被課徵稅率低於百分之十五的日本輸美商品將增至百分之十五，而原先被課徵稅率高於百分之十五的日本輸美商品，稅率則維持不變，稅率均不會疊加。

為了美日關稅談判已經九度赴美的赤澤九日返國後在東京羽田機場說，「我方強烈敦促美國對口官員迅速落實相關措施」。就是美方承諾「適時」修正總統行政命令，確認日本也適用前述的減免特別措施，以及退還多徵收的關稅。

至於「適時」是多久，他舉美英關稅談判達成的貿易協議是在五十四天後生效為例，「不可能要一年半載吧」。他當晚隨即在內閣官房長官林芳正陪同下，赴首相公邸向日相石破茂彙報此行成果。

赤澤說，也請美方發布調降日本輸美汽車及其零組件的總統行政命令。他強調，對日本經濟更重要的是汽車製造商目前仍飽受百分之廿七點五的輸美關稅所苦，美方未依七月廿二日美日貿易協議調降至百分之十五，日本車商因此蒙受的損失與日俱增，「其中有些每小時就損失一億日圓（約台幣二○五六萬元）」。而汽車業占日本約百分之八的勞動人口。