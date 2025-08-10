美證實日15%稅率不疊加

美國白宮官員向彭博資訊與多家日媒證實，日本銷美商品與歐盟銷美商品相同，不會在既有稅率上疊加15%關稅，與日本貿易談判代表赤澤亮正7日說法一致。

彭博引述一名川普政府高級官員說法指出，美國正致力敲定一項公告，以終止川普課徵的普遍關稅稅率疊加在日本輸美商品上。兩國可能採取發布聯合聲明形式，釐清和闡明日本就像歐盟一樣，川普對日本輸美商品課徵的15％對等關稅會包含在現行的最惠國關稅稅率。

相關計畫將消除外界好一陣子以來，對川普在美國與其重要貿易夥伴日本達成貿易協議後，打算如何對日本輸美商品徵稅的困惑。

共同社指出，赤澤亮正先前已說明過此事，然這是美國政府首度證實。赤澤先前表示，川普團隊已坦承，川普上周簽署關於對等關稅的行政命令並不精確，且未正確反映日本與美國7月22日談妥的貿易協議。