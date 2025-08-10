歐盟與川普政府談判 凸顯避重就輕高招

歐盟與川普政府達成的貿易協議在區內27國備受批評，因為表面上看來向華府奉上厚禮，但仔細檢視便知，這些禮物其實是翻箱倒櫃找出來覆上華麗包裝紙，再打個漂亮蝴蝶結，看來精美，花費卻不多。

按協議，歐盟向美國做出讓步，例如展延原本將到期的2020年協議，讓龍蝦進口維持零關稅；承諾未來三年採購7,500億美元美國能源產品；應允在美國公司和技術投資數千億美元。

紐約時報分析指出，整體看來，歐盟採取的是避重就輕策略─既給足美國總統川普面子，也迴避對歐洲最不利的要求。

龍蝦便是明顯例子。歐盟同意美國進口龍蝦免關稅，但並未應川普政府要求放寬其他食品相關規定，比方說允許擴大進口美國啤酒或雞肉，免得在歐盟內部引爆抗爭。在法國、比利時等地，牛肉產業政治勢力強大。

相形之下，以龍蝦向美方釋出善意輕而易舉。歐盟談判員近幾個月來揚言，若協議未談成，將對美國新英格蘭海產課徵極高關稅，如今延續實施0%關稅也沒損失，只是給美國龍蝦出口商機會提高歐洲市占。歐洲龍蝦市場龐大，目前大多數都從與歐盟簽有自由貿易協議的加拿大進口。時機也掐得剛好。歐洲龍蝦季節7月隆重登場。確定零關稅，讓歐洲龍蝦加工業者和經銷商更容易預作規劃。

喬治城大學國際商業外交系教授布許說：「布魯塞爾此刻想必在竊笑。」

至於承諾採購7,500億美元美國能源，是分成三年消化，且已計入歐洲現行的美國石油與天然氣採購、未來可能加購金額，以及美商預料將在歐洲投入的核能設施等投資。歐盟執委會只能估算出歐洲企業大概會支出多少，最終支出全由民間企業決定。購買美國能源倘若不符經濟效益，歐盟也無法強制企業執行。

在美國進行數千億美元投資，也是把歐洲企業估計的支出加總起來，只是預估多少資金會流向美國。