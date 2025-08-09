與台灣不一樣？ 日媒：美方首證實「不疊加」日本關稅15%

日本共同社報導，美國白宮一位匿名官員8日證實，日本銷美商品與歐盟銷美商品相同，不會在既有稅率上疊加15%關稅，將適用減輕負擔的特別措施。

該位官員說，「當我們完成協議」，日本將適用豁免措施，並提到美國可能需要一段時間才會修正。該官員也透露，「仍在敲定其他細節」。共同社說，先前日本政府的談判代表、經濟再生擔當大臣赤澤亮正已說明過此事，但這次由美國政府首度證實。

共同社並指，前述特別措施為原先稅率低於15％的日本輸美商品，稅率將增至15％；原先就高於15％的日本輸美商品，稅率不會疊加，將維持不變。日本政府7月曾說明，日美同意實施該特別措施，但7日對等關稅生效時，日本輸美商品稅率卻一律上調15%。比日本晚達成協議的歐盟則實施特別措施。

赤澤亮正先前說，美國總統川普的團隊已承認，川普7月底簽署關於對等關稅的行政命令並不精確，且未正確反映日本與美國7月22日談妥的貿易協議，美方承諾修改行政命令並退還超收的關稅，修正時機由美方決定。

赤澤亮正7日在華府分別與美國商務部長盧特尼克、財政部長貝森特商談後告訴媒體，美國已承諾更正總統命令以正確落實雙方協議。美方何時將修正行政命令，目前仍不清楚。

現行文件指出，僅歐盟適用不疊加關稅的條件。美國對等關稅的新稅率於美東時間7日生效，向約70個國家與地區課徵10%到41%不等的關稅。