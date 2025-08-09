歐盟真的輸了嗎？從對美「龍蝦零關稅」看出與川普談判的智慧

歐盟與川普政府達成的貿易協議，因表面上讓華府占盡便宜、對27個成員國沒有明顯好處，而遭到猛烈批評。但若要理解歐洲的談判邏輯，不妨先看「龍蝦」。

紐約時報報導，為了敲定這份協議，歐盟官員做出多項讓步，包括延續美國龍蝦進口零關稅的政策，延長原定2020年協議的期限。歐盟也將在三年內採購7500億美元的美國能源，並且口頭承諾投資美國企業與技術數千億美元。

仔細看這些條件，會發現一個模式：歐盟讓美國拿到「看似風光的勝利」，同時暫時閃掉幾項對自己最不利的要求。

龍蝦正是最佳例子。在美國，緬因州為中心的龍蝦產業不僅是地方驕傲，也有國會強力支持。但在歐洲，龍蝦既非經濟命脈，也沒有特別敏感的政治意義。

歐盟雖然同意開放龍蝦免關稅進口，但頂住了川普政府其他更具爭議的要求，例如修改食品相關規範，以便讓更多美國牛肉或雞肉進入歐洲市場，而這些才是整個歐盟內部政治敏感度極高的議題。

「布魯塞爾應該正暗自竊笑。」長年研究食品關稅的喬治城大學國際商務外交教授布許（Marc Busch）如此形容。他指出，歐盟並未同意修改關鍵的衛生規範，例如禁止含生長激素的牛肉或經酸液消毒處理的雞肉。布許說，這些規範依舊可以用來阻擋對政治影響更大的農產品進口，「可以擋美牛、擋到不知何年何月」。

歐盟官員也明言，這是經過精打細算。一名高階歐盟官員表示，雖然歐盟將延長龍蝦零關稅、並取消對美洲野牛肉（bison）的貿易障礙，但不會因此改變政策去增加美牛進口。

在法國、比利時等國，牛隻產業擁有強大的政治影響力；相比之下，龍蝦則是更單純、也更容易用來營造善意的選項。

歐盟過去幾個月不斷放話，若談不成協議，將對美國新英格蘭地區的海鮮祭出高額關稅；如今改為延長零關稅政策，等於給美國龍蝦出口商一個擴大歐洲版圖的機會。歐洲雖是龍蝦的重要市場，但進口來源多半是與歐盟簽有自貿協定的加拿大。

美國龍蝦業者也還不能開心太早，因為新的貿易架構尚未正式定案。美歐至今尚未發布協議的正式聯合聲明，儘管歐盟上周已暗示很快會有，但談判仍在進行中，也就是說，一切仍可能生變。

但如果這份協議最終成形，也會充滿類似的「龍蝦交易」。歐盟為了敲定協議所提出的多項誘因，乍看像是送大禮，其實也只是從儲藏室後方翻出來、重新包上漂亮的禮紙，再綁個精緻蝴蝶結，看起來風光，實際上成本不高。

以歐盟承諾三年內採購7500億美元能源為例，這個數字包含歐洲本來就已進行的美國天然氣與石油採購、未來預期增加的採購量，以及美國企業在歐洲進行的核能基礎設施等投資。

同樣地，歐盟宣稱將對美國投資數千億美元，其實只是推算歐洲企業在美國的預期支出額，代表的是資金可能流向美國的規模，甚至稱不上是真正承諾要投入的金額。

儘管如此，這份新貿易協議中，確實有一些對歐盟而言毫無疑問的損失。

目前歐盟約七成出口到美國的商品，都要面對自7日午夜起生效的15%關稅，遠高於今年初僅個位數百分比的水準。此外，歐盟也承諾將美國工業品與汽車的關稅降為零，這可能讓歐洲車商面臨更多來自美國的競爭。

儘管歐洲談判代表強調已避開更糟的結果，但後續能否確實落實，將是關鍵。