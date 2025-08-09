日媒：美方證實不疊加日本15%關稅

快訊

中央社／ 華盛頓8日綜合外電報導
美元及日圓。路透
日本共同社報導，美國白宮一名官員今天證實，日本銷美商品與歐洲聯盟（EU）銷美商品相同，不會在既有稅率上疊加15%關稅，將適用減輕負擔的特別措施。

共同社報導，擔任日本政府談判代表的經濟再生擔當大臣赤澤亮正先前已說明過此事，然而這是美國政府首度證實。

赤澤亮正先前表示，美國總統川普的團隊已承認，川普上週簽署關於對等關稅的行政命令並不精確，且未正確反映日本與美國7月22日談妥的貿易協議。

赤澤亮正當時也說，美方承諾修改行政命令，並退還多徵收的關稅，修正時機由美方決定。

這名不願具名的白宮官員說，「當我們完成協議」，日本將適用豁免措施，並提到美國可能需要一段時間才會修正。

赤澤亮正昨天在華盛頓分別與美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）及財政部長貝森特（ScottBessent）商談後告訴媒體，美國已承諾更正總統命令，以正確落實雙方協議。

不過，目前仍不清楚美方何時修正行政命令。根據現行文件，僅歐盟適用「不疊加（關稅）」的條件。

這名白宮官員也透露「仍在敲定其他細節」。

美國對等關稅的新稅率於美東時間7日（台北時間8日）生效，向約70個國家與地區課徵10%到41%不等的關稅。

關稅 川普 日本

