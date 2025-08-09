關稅政策恐違法 川普急辯護：可能上演經濟大蕭條

美國總統川普是否有權制定關稅政策，目前正在聯邦巡迴上訴法院審理，川普8日表示，如果極左派法院裁決政府無權制定關稅政策，不但將阻止美國獲得大量收入，也會讓美國重演1929年的大蕭條。

美國國際貿易法院於5月裁定，聯邦法律沒有無限授權川普向美國貿易夥伴課徵關稅，不過川普政府後來上訴至聯邦巡迴上訴法院（U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit）；雖然上訴法院尚未裁定，但由11名法官組成的評審團上周對川普是否有權制定如此大規模的關稅提出質疑，未來有可能做出不利於川普政府的判決。

川普8日在社群網路「真實社群」（Truth Social）上表示，關稅對股市形成非常正面的影響，每天都創下新高，上千億美元的資金也湧入國庫。

川普說，如果極左派法院未來裁定政府無權制定關稅，企圖干擾這場凝聚財富的壯舉，美國將沒有能力恢復，或者返還這麼龐大的金額，可能重演1929年的經濟大蕭條。

川普也表示，若法院做出不利於川普政府的判決，美國將不再有變得如此偉大的機會；美國永遠無法從這樣的司法悲劇中復原；川普說，美國值得擁有成功和偉大，而不是動盪、失敗和恥辱。

根據美國憲法規定，美國國會才擁有向他國課徵關稅的權力；川普則援引1977年制定的「國際經濟權力法」（IEEPA），宣稱美國與其他國家的貿易逆差已形成緊急狀態，因此授權總統制定關稅政策，但遭到質疑、進入訴訟程序。

白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）5月表示，川普政府決心一路上訴到最高法院，也認為政府會取得勝訴。

另外，對於關稅有可能造成通膨問題的質疑，美國財政部長貝森特8日接受福斯新聞訪問時表示，尚未看到關稅成本被轉嫁到價格上，並認為，未來就算出現商品價格的波動，也可能是一次性的調整。

針對以金磚國家為首，部分國家打算聯手對抗美國關稅，貝森特則認為說，多數為表演性質，指這些國家可以通話、見面，但大家都想進入美國市場；貝森特說，至今只有中國短暫做出反擊，其他國家都沒有任何反抗的舉動。

貝森特也提到，美中之間的貿易談判非常特別，指中國不但是美國最大的貿易問題，也是美國最大的軍事威脅，認為美中談判很複雜，但中國不會得到特別待遇，美國必須獲得公平的貿易。

貝森特說，中國在談判中很強硬，但美國更強硬，他相信川普已經創造很多籌碼，川普也與中國國家主席習近平有很好的關係，有助於兩國談判。