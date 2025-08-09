快訊

楊柳路徑大幅北修500公里 颱風論壇：還沒有到完全放心的時候

黃仁勳赴白宮有用！金融時報：美商務部向輝達發放H20出口許可證

柯文哲暴走引用管中閔12字名言！本尊發聲挺：挺直脊梁絕不低頭

聽新聞
0:00 / 0:00

關稅政策恐違法 川普急辯護：可能上演經濟大蕭條

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國總統川普。(路透)
美國總統川普。(路透)

美國總統川普是否有權制定關稅政策，目前正在聯邦巡迴上訴法院審理，川普8日表示，如果極左派法院裁決政府無權制定關稅政策，不但將阻止美國獲得大量收入，也會讓美國重演1929年的大蕭條。

美國國際貿易法院於5月裁定，聯邦法律沒有無限授權川普向美國貿易夥伴課徵關稅，不過川普政府後來上訴至聯邦巡迴上訴法院（U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit）；雖然上訴法院尚未裁定，但由11名法官組成的評審團上周對川普是否有權制定如此大規模的關稅提出質疑，未來有可能做出不利於川普政府的判決。

川普8日在社群網路「真實社群」（Truth Social）上表示，關稅對股市形成非常正面的影響，每天都創下新高，上千億美元的資金也湧入國庫。

川普說，如果極左派法院未來裁定政府無權制定關稅，企圖干擾這場凝聚財富的壯舉，美國將沒有能力恢復，或者返還這麼龐大的金額，可能重演1929年的經濟大蕭條。

川普也表示，若法院做出不利於川普政府的判決，美國將不再有變得如此偉大的機會；美國永遠無法從這樣的司法悲劇中復原；川普說，美國值得擁有成功和偉大，而不是動盪、失敗和恥辱。

根據美國憲法規定，美國國會才擁有向他國課徵關稅的權力；川普則援引1977年制定的「國際經濟權力法」（IEEPA），宣稱美國與其他國家的貿易逆差已形成緊急狀態，因此授權總統制定關稅政策，但遭到質疑、進入訴訟程序。

白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）5月表示，川普政府決心一路上訴到最高法院，也認為政府會取得勝訴。

另外，對於關稅有可能造成通膨問題的質疑，美國財政部長貝森特8日接受福斯新聞訪問時表示，尚未看到關稅成本被轉嫁到價格上，並認為，未來就算出現商品價格的波動，也可能是一次性的調整。

針對以金磚國家為首，部分國家打算聯手對抗美國關稅，貝森特則認為說，多數為表演性質，指這些國家可以通話、見面，但大家都想進入美國市場；貝森特說，至今只有中國短暫做出反擊，其他國家都沒有任何反抗的舉動。

貝森特也提到，美中之間的貿易談判非常特別，指中國不但是美國最大的貿易問題，也是美國最大的軍事威脅，認為美中談判很複雜，但中國不會得到特別待遇，美國必須獲得公平的貿易。

貝森特說，中國在談判中很強硬，但美國更強硬，他相信川普已經創造很多籌碼，川普也與中國國家主席習近平有很好的關係，有助於兩國談判。

關稅 川普

延伸閱讀

川普擬15日與普亭在阿拉斯加會面

美媒：川普要美軍準備對多個拉美毒梟動武

川普提名顧問米倫任Fed理事 MAGA勢力接掌Fed揭序幕

遭川普點名下台 英特爾陳立武陷內憂外患

相關新聞

日代表：美同意15%對等關稅不疊加 並調降輸美汽車關稅

美日關稅談判的日方談判代表、經濟再生擔當大臣赤澤亮正七日指稱，美國已確認將停止對日本疊加對等關稅，並依承諾調降日本輸美汽...

50%關稅點燃怒火…印度開出報復川普第一槍 這些產品不買了

隨著美國總統川普對印度出口祭出50%關稅導致雙方關係降至數十年來低點，新德里當局據傳已擱置採購新美國武器與飛機的計畫，這...

關稅政策恐違法 川普急辯護：可能上演經濟大蕭條

美國總統川普是否有權制定關稅政策，目前正在聯邦巡迴上訴法院審理，川普8日表示，如果極左派法院裁決政府無權制定關稅政策，不...

15日將與普亭在阿拉斯加會面 川普：俄烏可能交換部分領土

美國總統川普8日表示，他預計15日與俄羅斯總統普亭在美國阿拉斯加州見面；川普表示，他相信俄烏戰爭非常接近達成停火協議，並...

盧特尼克：美中貿易休戰期擬延90天

美國商務部長盧特尼克7日受訪被問及美中貿易協商的最新進展，他表示川普可能會將此期限再延長90天。

蘋果加碼千億美元投資美國 分析師：將提振iPhone銷售、有利股價

華爾街對蘋果加碼投資美國製造1,000億美元的智舉報以喝采，此舉普遍被認為是躲避川普關稅的妙計，並有望重燃股價。分析師認...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。