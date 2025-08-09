快訊

楊柳路徑大幅北修500公里 颱風論壇：還沒有到完全放心的時候

黃仁勳赴白宮有用！金融時報：美商務部向輝達發放H20出口許可證

柯文哲暴走引用管中閔12字名言！本尊發聲挺：挺直脊梁絕不低頭

15日將與普亭在阿拉斯加會面 川普：俄烏可能交換部分領土

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國總統川普。美聯社
美國總統川普8日表示，他預計15日與俄羅斯總統普亭在美國阿拉斯加州見面；川普表示，他相信俄烏戰爭非常接近達成停火協議，並認為，烏克蘭總統澤倫斯基必須準備好簽署協議；川普也說，烏克蘭可能拿回一部分領土，俄烏之間也可能交換部分領土。

川普8日在白宮接待亞塞拜然總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）和亞美尼亞總理帕希尼揚（Nikol Pashinyan），雙方簽署和平協議。

川普日前向俄國祭出最後通牒，並以8日為限，否則將向俄國課徵百分之百的次級關稅，不過川普日前在社群網路「真實社群」（Truth Social）上指出，美國特使威科夫與普亭6日見面非常有進展；據報導指出，川普有意與普亭和澤倫斯基展開三方會議。

川普8日表示，他即將與普亭見面，並在社群網路「真實社群」（Truth Social）上公布時間和地點，指他擬與普亭15日在阿拉斯加州會面。

川普不願說這是俄國達成和平的最後機會，並認為北約國家開始增加軍事支出是情況出現變化的關鍵。

川普說，歐洲國家的領袖希望看到和平、他相信普亭也希望看到和平，澤倫斯基也希望看到和平；川普說，澤倫斯基沒有權力做某些決定，必須做好準備，取得和談的所有要件才行，但也肯定澤倫斯基正在為此做努力。

至於在領土方面，川普在回答時，並沒有否認俄國可能會取得已經占領的烏克蘭領土，但他表示，烏克蘭可能會拿回一部分，也可能看到俄烏兩國交換部分領土。

