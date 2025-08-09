日代表：美同意15%關稅不疊加

美日關稅談判的日方談判代表、經濟再生擔當大臣赤澤亮正七日指稱，美國已確認將停止對日本疊加對等關稅，並依承諾調降日本輸美汽車關稅。

赤澤在華府與美國商務部長盧特尼克和財長貝森特會談後發表前述談話。此前雙方對七月達成的貿易協議細節，在解讀上出現分歧，引發日本國內質疑，此一最新消息在一定程度上讓日方鬆口氣。赤澤說，對在美日有口頭協議下，美國仍對日本疊加關稅，美國官員對此表達歉意，華府將退還多徵關稅，但對修正總統行政命令的時間，將由美方決定。

川普政府七日開始實施對等關稅，日本商品被徵高於預期的稅率。儘管差異可能很小，但如此混亂又一次引發日本內部對首相石破茂的批評。鑑於執政聯盟接連敗選，他近來已面臨龐大的下台壓力。

赤澤還說，「我們已確認，美方將在修正對等關稅時也發布命令，調降汽車及其零組件的關稅。我們將繼續透過一切可用方式與管道，敦促美方實現這些做法」。他也坦言，尚無法確定何時修正，但應不會拖個一年半載。

據美方目前公告，美國對日本徵的對等關稅是疊加，即在原有稅率上再加百分之十五。赤澤表示，一旦日本豁免，對目前稅率低於百分之十五的商品，新關稅將取代原有稅率，但對稅率高於百分之十五的商品則不變，稅率並不會疊加。

盧、貝未立即置評和赤澤的會談，只說川普將同步把對日本輸美汽車徵的關稅從百分之廿七點五調降至百分之十五，以符合美日七月達成的貿易協議。日本最大在野黨立憲民主黨代表（黨魁）、前日相野田佳彥八日說，不知道美方何時會修改，仍無法消除對未來的不確定感。