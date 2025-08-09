盧特尼克：美中貿易休戰期擬延90天

美國商務部長盧特尼克7日受訪被問及美中貿易協商的最新進展，他表示川普可能會將此期限再延長90天。

福斯財經新聞網節目主持人巴帝羅默7日問到美中貿易休戰期限是否可能延長時，盧特尼克回答說：「我認為會。」

盧特尼克說：「我認為應該讓貿易團隊和總統做決定。但看起來他們可能會達成協議，並再將協商期限延長90天。不過還是交給那支團隊處理吧。」

盧特尼克接著說：「我想總統昨天已經說過了，所有東西都擺在檯面上。你知道，他以世界和平締造者自居，也是美國的機會創造者。他會動用手上所有工具，且不排除任何可能性，因此總統暗示與中國的協商已有進展。」

盧特尼克還詳述一項針對中國課徵的40%轉運稅，他解釋道：「我們對越南設定20%關稅，但那是針對越南商品。如果其他國家，比如中國，想把貨物先運到越南，再從越南出口到美國，那就會被課40%的關稅。」

盧特尼克表示，上個月美國經濟獲得約300億美元的關稅收入，預計在新的關稅政策下，每月關稅收入將增至約500億美元。關稅收入可望繼續成長，最終達到1兆美元。」「這些數字對美國來說十分驚人，而且沒有人報復美國。因為所有人都明白，你們必須把產品賣給美國消費者。」