盧特尼克：美中貿易休戰期擬延90天

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

美國商務部長盧特尼克7日受訪被問及美中貿易協商的最新進展，他表示川普可能會將此期限再延長90天。

福斯財經新聞網節目主持人巴帝羅默7日問到美中貿易休戰期限是否可能延長時，盧特尼克回答說：「我認為會。」

盧特尼克說：「我認為應該讓貿易團隊和總統做決定。但看起來他們可能會達成協議，並再將協商期限延長90天。不過還是交給那支團隊處理吧。」

盧特尼克接著說：「我想總統昨天已經說過了，所有東西都擺在檯面上。你知道，他以世界和平締造者自居，也是美國的機會創造者。他會動用手上所有工具，且不排除任何可能性，因此總統暗示與中國的協商已有進展。」

盧特尼克還詳述一項針對中國課徵的40%轉運稅，他解釋道：「我們對越南設定20%關稅，但那是針對越南商品。如果其他國家，比如中國，想把貨物先運到越南，再從越南出口到美國，那就會被課40%的關稅。」

盧特尼克表示，上個月美國經濟獲得約300億美元的關稅收入，預計在新的關稅政策下，每月關稅收入將增至約500億美元。關稅收入可望繼續成長，最終達到1兆美元。」「這些數字對美國來說十分驚人，而且沒有人報復美國。因為所有人都明白，你們必須把產品賣給美國消費者。」

關稅 川普

延伸閱讀

川普沒擋美國晶片法撥款？環球晶取得2億美元分階段補助

菲籍移工懷疑同事害他離婚…縱火燒宿舍釀一死一傷 國審判15年

日本貿易談判代表：美政府承諾修正總統令、追溯退稅 但避談時程

英特爾執行長陳立武和董事會已陷不合 川普施壓落井下石

相關新聞

50%關稅點燃怒火…印度開出報復川普第一槍 這些產品不買了

隨著美國總統川普對印度出口祭出50%關稅導致雙方關係降至數十年來低點，新德里當局據傳已擱置採購新美國武器與飛機的計畫，這...

日代表：美同意15%對等關稅不疊加 並調降輸美汽車關稅

美日關稅談判的日方談判代表、經濟再生擔當大臣赤澤亮正七日指稱，美國已確認將停止對日本疊加對等關稅，並依承諾調降日本輸美汽...

蘋果加碼千億美元投資美國 分析師：將提振iPhone銷售、有利股價

華爾街對蘋果加碼投資美國製造1,000億美元的智舉報以喝采，此舉普遍被認為是躲避川普關稅的妙計，並有望重燃股價。分析師認...

盧特尼克：美中貿易休戰期擬延90天

美國商務部長盧特尼克7日受訪被問及美中貿易協商的最新進展，他表示川普可能會將此期限再延長90天。

美副總統范斯會晤英外交大臣拉米 商討貿易協議細節

據《美聯社》報導，美國副總統范斯8日將於英國倫敦南部的一處莊園與英國外交大臣拉米會晤，隨後再前往度假勝地科茲窩度假。雙方...

金市震撼彈！黃金銷美傳無法免關稅 金價應聲大漲逾2%

國際金價8日盤中一度大漲逾2%，原因是美國據傳已對進口1公斤金條祭出關稅，此舉可能顛覆全球金市，並導致全球最大黃金精煉重...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。