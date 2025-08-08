50%關稅點燃怒火…印度開出報復川普第一槍 這些產品不買了
隨著美國總統川普對印度出口祭出50%關稅導致雙方關係降至數十年來低點，新德里當局據傳已擱置採購新美國武器與飛機的計畫，這是印度對美國感到不滿的第一個明確跡象。
印度知情官員向路透透露，印度原本打算未來數周派遣國防部長辛赫（Rajnath Singh）前往華府宣布一些採購案，這趟差旅如今已取消。不過，官員表示，印度政府未發出暫停採購美國武器的書面指示，代表保有快速改弦易轍的選項。
印度暫停採購的武器據傳包括史崔克（Stryker）戰車和標槍（Javelin）反戰車飛彈，以及一些波音飛機。官員透露，辛赫原本打算宣布為印度海軍採購六架波音P8I偵察機和支援系統，這樁交易規模達到36億美元。
川普為懲罰新德里當局採購俄羅斯石油，6日起對印度商品額外課徵25%關稅，導致印度銷往美國商品總關稅達到50%，在美國貿易夥伴名列前茅。官員表示，一旦釐清關稅及雙邊關係走向，印度仍可能推動這項國防採購案，但時間不會像預期的那麼早。
