快訊

50%關稅點燃怒火…印度開出報復川普第一槍 這些產品不買了

川普拋關稅炸彈震驚全球 高盛點名：這兩檔台廠添利多

50%關稅點燃怒火…印度開出報復川普第一槍 這些產品不買了

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
美國總統川普對印度出口祭出50%關稅後，印度據傳已擱置採購新美國武器與飛機的計畫。路透社
美國總統川普對印度出口祭出50%關稅後，印度據傳已擱置採購新美國武器與飛機的計畫。路透社

隨著美國總統川普印度出口祭出50%關稅導致雙方關係降至數十年來低點，新德里當局據傳已擱置採購新美國武器與飛機的計畫，這是印度對美國感到不滿的第一個明確跡象。

印度知情官員向路透透露，印度原本打算未來數周派遣國防部長辛赫（Rajnath Singh）前往華府宣布一些採購案，這趟差旅如今已取消。不過，官員表示，印度政府未發出暫停採購美國武器的書面指示，代表保有快速改弦易轍的選項。

印度暫停採購的武器據傳包括史崔克（Stryker）戰車和標槍（Javelin）反戰車飛彈，以及一些波音飛機。官員透露，辛赫原本打算宣布為印度海軍採購六架波音P8I偵察機和支援系統，這樁交易規模達到36億美元。

川普為懲罰新德里當局採購俄羅斯石油，6日起對印度商品額外課徵25%關稅，導致印度銷往美國商品總關稅達到50%，在美國貿易夥伴名列前茅。官員表示，一旦釐清關稅及雙邊關係走向，印度仍可能推動這項國防採購案，但時間不會像預期的那麼早。

關稅 川普 印度 石油 俄羅斯

延伸閱讀

觀察站／關稅戰突圍 台不能只靠台積電入「川普之眼 」

Fed理事空缺 川普提名米倫接任…降息派多了1票

炒勞工統計局長惹議 川普找學者背書 稱拜登時高估職位

川普指示：人口普查新規 排除非法移民

相關新聞

金市震撼彈！黃金銷美傳無法免關稅 金價應聲大漲逾2%

國際金價8日盤中一度大漲逾2%，原因是美國據傳已對進口1公斤金條祭出關稅，此舉可能顛覆全球金市，並導致全球最大黃金精煉重...

50%關稅點燃怒火…印度開出報復川普第一槍 這些產品不買了

隨著美國總統川普對印度出口祭出50%關稅導致雙方關係降至數十年來低點，新德里當局據傳已擱置採購新美國武器與飛機的計畫，這...

蘋果加碼千億美元投資美國 分析師：將提振iPhone銷售、有利股價

華爾街對蘋果加碼投資美國製造1,000億美元的智舉報以喝采，此舉普遍被認為是躲避川普關稅的妙計，並有望重燃股價。分析師認...

美副總統范斯會晤英外交大臣拉米 商討貿易協議細節

據《美聯社》報導，美國副總統范斯8日將於英國倫敦南部的一處莊園與英國外交大臣拉米會晤，隨後再前往度假勝地科茲窩度假。雙方...

美高關稅懲罰買俄油 將印度推向中國大陸陣營？

美國總統川普就購買俄油進一步懲罰印度，將印度輸美商品關稅疊加至50%，專家指出，川普此舉恐破壞美國拉攏印度對抗中國戰略。...

金磚國「抱團」抗美關稅 巴西魯拉：我要給中、印打電話

據印媒報導，印度總理莫迪將於8月31日至9月1日訪華並出席「上海合作組織」天津峰會。由於時值美國總統川普對印度和巴西祭出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。