蘋果加碼千億美元投資美國 分析師：將提振iPhone銷售、有利股價

華爾街對蘋果加碼投資美國製造1,000億美元的智舉報以喝采，此舉普遍被認為是躲避川普關稅的妙計，並有望重燃股價。分析師認為，這不只是愛國投資，而是經過精算後的策略，為的是保護iPhone業務免受關稅的不利影響，否則可能傷害其定價、利潤與競爭力。

美國銀行（BofA）分析師莫漢（Wamsi Mohan）7日指出，一些蘋果產品看起來將能豁免關稅。蘋果有望藉此搶下更多美國市占。若蘋果產品能避開關稅，但其他廠商無法，這便是蘋果可能取得的競爭優勢。

莫漢曾模擬，在20%關稅情境下，蘋果毛利率將下降200個基點。他如今預測，蘋果毛利率有望提升100-200基點，這可能逐步將蘋果毛利率推升至50%。

摩根大通分析師查特吉（Samik Chatterjee）形容蘋果宣布加碼投資美國一舉，是對存在已久的關稅風險的回應。他說：「在有關該公司面臨的潛在關稅挑戰懸宕數月後，蘋果及執行長庫克就如何管理不確定性，帶來了大師級的一課。」並指出，隨著美國對半導體加徵100%的關稅稅率生效，蘋果本次修改並調高對美投資金額，將使其居於有利位置。

高盛（Goldman Sachs）分析師Michael Ng則說，蘋果豁免於關稅，除能減輕對關稅帶來的不利條件的擔憂，也為其在智慧手機、個人電腦及平板電腦領域，帶來相對於潛在競爭者的成本優勢。高盛將蘋果12個月目標價維持在266美元，較目前水準高出22%。

蘋果7日股價漲逾3%，延續6日5.1%的漲勢，這也是其自4月以來，最強勁的連續兩日漲勢。