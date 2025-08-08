美副總統范斯會晤英外交大臣拉米 商討貿易協議細節

快訊

聯合報／ 編譯江昱蓁／即時報導
圖為范斯（右）與拉米今年2月在德國慕尼黑安全會議上舉行雙邊會談。美聯社
據《美聯社》報導，美國副總統范斯8日將於英國倫敦南部的一處莊園與英國外交大臣拉米會晤，隨後再前往度假勝地科茲窩度假。雙方可能就貿易協議的細節、俄烏戰爭及加薩戰爭進行討論。

范斯與拉米的政治立場截然不同，但幼年的艱辛與基督信仰讓兩人建立私人連結，此次會面將於拉米的舍夫寧莊園舉行。

舍夫寧莊園位於倫敦東南部的肯特郡，為一座擁有400年歷史的宅邸。周圍環繞著3000英畝的花園、草坪及林地。由第七代斯坦霍普伯爵於1967年贈與國家，現為英國外交大臣的官方鄉間住所。

拉米雖然是左翼工黨成員，而范斯則支持美國總統川普「美國優先」的保守派共和黨人，但兩人在近幾個月關係卻益發親密。

拉米向《衛報》說，兩人都有「不正常」的工人階級童年，彼此有共同感受，他視范斯為「朋友」。今年稍早，拉米出席范斯華府家中的一場天主教彌撒；今年5月，拉米出席教宗良十四世的就職典禮時，兩人再次見面。他向《衛報》說，「我強烈感覺到，范斯和我完全合得來。那真是美好的1個半小時」。

此次會談正值英國試圖就鋼鐵與鋁出口至美國達成有利條件之際，同時兩國也正就6月底宣布的廣泛貿易協議細節進行磋商，而俄國入侵烏克蘭、以色列與哈瑪斯在加薩的戰爭，也可能成為兩人討論的議題。

就在美國總統川普針對俄國對烏克蘭攻勢揚言在8月8日祭出新制裁的大限屆期前，俄國總統普亭7日表示，希望下周能和美國總統川普會面。

川普聚焦在與普亭舉行雙邊會談，但英國首相施凱爾與其他歐洲領導人則強調任何旨在結束戰爭的談判，烏克蘭都必須參與；兩國在結束加薩戰爭的方式上也存在著分歧。

施凱爾上周說，除非以色列採取措施結束加薩的人道主義危機，並承諾實現「長期且可持續的和平」，否則英國將於9月承認巴勒斯坦國。美國則說承認會帶來適得其反的結果，等於獎勵哈瑪斯2023年攻擊以色列南部的行為。

關稅 川普 英國 范斯 美國 貿易協議

