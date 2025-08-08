金市震撼彈！黃金銷美傳無法免關稅 金價應聲大漲逾2%

快訊

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
美國據傳已對進口1公斤金條祭出關稅，國際金價8日盤中應聲大漲。美聯社
國際金價8日盤中一度大漲逾2%，原因是美國據傳已對進口1公斤金條祭出關稅，此舉可能顛覆全球金市，並導致全球最大黃金精煉重鎮瑞士處境雪上加霜。

根據英國金融時報（FT）取得、日期為7月31日的裁決書，美國海關與邊境保護局（CBP）表示，1公斤和100英兩金條應歸類在必須課徵關稅的海關編碼。相較之下，黃金業原本預期這些類型的金條應會以另一個海關編碼歸類，進而避開美國總統川普全面性關稅攻勢。

在金條面臨美國關稅的消息帶動下，紐約交易最熱絡黃金12月交割期貨合約價格8日盤中大漲2.3%，報每英兩3,534.1美元，與現貨價格相比溢價擴大至每英兩逾125美元。過去十年黃金期貨收盤價高於現貨2%或更多的次數有九次，其中六次發生在2020年4月。

1公斤金條是全球最大黃金期貨市場紐約商品交易所（Comex）最常見黃金交易形式，瑞士銷往美國的黃金大多是1公斤金條。美國上周宣布對從瑞士進口的商品祭出39%關稅，已導致華府與伯恩當局關係惡化。瑞士在6月止的12個月對美國出口615億美元黃金，以39%稅率計算，相同金額的黃金銷往美國如今必須支付額外240億美元關稅。

交易員和分析師正急忙釐清情勢，包括黃金關稅是否已生效及是否適用於所有國家，或能如何避開這些關稅。法國巴黎銀行（BNP Paribas）資深大宗商品策略師威爾森（Daivd Wilson）說：「我遇到的人都覺得CBP搞錯了，黃金歸類錯誤，但如果是真的，這可是驚天動地的改變。」

