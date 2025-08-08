輸美晶片與半導體100%關稅計畫 業者大感困惑

快訊

中央社／ 紐約7日綜合外電報導

美國總統川普本週稍早揚言將向所有輸美晶片與半導體開徵100%關稅，激勵大型半導體公司股價上揚，但有許多規模較小的業者卻對此感到困惑，且急欲了解可能的影響。

美聯社報導，紐約小型電子產品製造商AdafruitIndustries的創辦人兼工程師佛里特（Limor Fried）表示，「我們仍在等待官方指引」。

Adafruit產品採用的晶片，除了來自美國業者與經銷商，也包含直接來自菲律賓與台灣企業的產品。

佛里特說，這些晶片若無法豁免關稅，「將推升我們的設計成本，因為半導體是我們產品組裝中最昂貴的零組件…面對許多這類關稅，我們通常必須等收到帳單才會知道實際影響，然後再調整價格以因應增加的成本」。

美國直接進口的晶片數量相對較少，因為大部分非美國製晶片在進入美國前，都已被組裝在汽車及蘋果公司（Apple）智慧型手機iPhone等產品中，或成為產品的一部分。

皮特森國際經濟研究所（Peterson Institute forInternational Economics）中國專家馬永哲（MartinChorzempa）說：「業界人士真正關心的問題是：零組件是否會被課關稅，也就是裝置內的晶片是否需要單獨計算關稅。」

川普本月6日宣布將向輸美晶片、半導體課徵100%關稅時也說道，承諾在美設廠或正在美國設廠的企業將免徵進口關稅。

儘管華爾街投資人將此消息解讀為利多，不光是英特爾（Intel）與輝達（Nvidia）等美國企業，對致力在美設廠的台積電（TSMC）和三星（Samsung）等亞洲晶片大廠來說也是好消息。

然而，對於規模較小的歐洲與亞洲晶片業者而言，則帶來了更多不確定性；這些企業與人工智慧（AI）熱潮關聯不大，但其生產的半導體仍廣泛應用於汽車或洗衣機等生活必需品。

德國半導體業巨擘英飛凌科技公司（InfineonTechnologies）7日透過電子郵件表示：「公司無法推測可能的半導體關稅與川普聲明，因為官方目前未發布任何正式文件。」

馬永哲指出，這些製造商「規模可能沒有大到可以享有豁免，而且很可能沒有足夠資本與利潤，去支撐赴美大規模投資」。

美國半導體協會（Semiconductor Industry Association,SIA）今天表示，他們「急欲了解更多有關晶片關稅的資訊，包含豁免的範圍與架構」。

