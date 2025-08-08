盧特尼克：美中貿易協商期限可能再延90天

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）受訪時談到美中貿易協商的最新進展，表示美國總統川普可能會將此期限再延長90天。

福斯財經新聞網（Fox Business）節目主持人巴帝羅默（Maria Bartiromo）今天問到美中貿易休戰期限是否可能延長時，盧特尼克回答說：「我認為會。」

盧特尼克在「與瑪莉亞早晨有約」（Mornings withMaria）節目中說：「我認為應該讓貿易團隊和總統做決定。但看起來他們可能會達成協議，並再將協商期限延長90天。不過還是交給那支團隊處理吧。」

盧特尼克接著說：「我想總統昨天已經說過了，所有東西都擺在檯面上。你知道，他以世界和平締造者自居，也是美國的機會創造者。他會動用手上所有工具，且不排除任何可能性，因此總統暗示與中國的協商已有進展。」

盧特尼克還詳述一項針對中國課徵的40%轉運稅，這項擬議中的稅則目的在於打擊透過其他國家轉運貨物以規避相關關稅的行為。

盧特尼克解釋說：「所以我們對越南設定20%關稅，但那是針對越南商品。如果其他國家，比如中國，想把貨物先運到越南，再從越南出口到美國，那就會被課40%的關稅。」

「讓我們停止這種經由其他國家轉運的荒唐作法。」

盧特尼克發表上述言論的同一天，川普對數十國提高進口稅的政策正式生效，而他先前加徵關稅對美國經濟的影響已開始浮現。

美國廣泛開徵的新版關稅將於今天午夜後生效，稅率最高可達50%。一些主要貿易夥伴先前已與川普達成貿易與投資讓步架構協議。

白宮表示，來自60多國與歐盟的商品將面臨10%或更高關稅。日本、韓國和歐盟產品的關稅稅率為15%，而台灣、越南、孟加拉等國的進口產品則被課以20%的關稅。英國關稅稅率則為10%。

盧特尼克表示，上個月美國經濟獲得約300億美元的關稅收入，預計在新的關稅政策下，每月關稅收入將增至約500億美元。

盧特尼克說：「正如總統所言，關稅收入可望繼續成長，最終達到1兆美元。」

「這些數字對美國來說十分驚人，而且沒有人報復美國。因為所有人都明白，你們必須把產品賣給美國消費者。美國消費者是全球經濟最強大的因素，川普正利用這點造福美國人民。」