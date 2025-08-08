盧特尼克：美中貿易協商期限可能再延90天

快訊

中央社／ 紐約7日綜合外電報導

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）受訪時談到美中貿易協商的最新進展，表示美國總統川普可能會將此期限再延長90天。

福斯財經新聞網（Fox Business）節目主持人巴帝羅默（Maria Bartiromo）今天問到美中貿易休戰期限是否可能延長時，盧特尼克回答說：「我認為會。」

盧特尼克在「與瑪莉亞早晨有約」（Mornings withMaria）節目中說：「我認為應該讓貿易團隊和總統做決定。但看起來他們可能會達成協議，並再將協商期限延長90天。不過還是交給那支團隊處理吧。」

盧特尼克接著說：「我想總統昨天已經說過了，所有東西都擺在檯面上。你知道，他以世界和平締造者自居，也是美國的機會創造者。他會動用手上所有工具，且不排除任何可能性，因此總統暗示與中國的協商已有進展。」

盧特尼克還詳述一項針對中國課徵的40%轉運稅，這項擬議中的稅則目的在於打擊透過其他國家轉運貨物以規避相關關稅的行為。

盧特尼克解釋說：「所以我們對越南設定20%關稅，但那是針對越南商品。如果其他國家，比如中國，想把貨物先運到越南，再從越南出口到美國，那就會被課40%的關稅。」

「讓我們停止這種經由其他國家轉運的荒唐作法。」

盧特尼克發表上述言論的同一天，川普對數十國提高進口稅的政策正式生效，而他先前加徵關稅對美國經濟的影響已開始浮現。

美國廣泛開徵的新版關稅將於今天午夜後生效，稅率最高可達50%。一些主要貿易夥伴先前已與川普達成貿易與投資讓步架構協議。

白宮表示，來自60多國與歐盟的商品將面臨10%或更高關稅。日本、韓國和歐盟產品的關稅稅率為15%，而台灣、越南、孟加拉等國的進口產品則被課以20%的關稅。英國關稅稅率則為10%。

盧特尼克表示，上個月美國經濟獲得約300億美元的關稅收入，預計在新的關稅政策下，每月關稅收入將增至約500億美元。

盧特尼克說：「正如總統所言，關稅收入可望繼續成長，最終達到1兆美元。」

「這些數字對美國來說十分驚人，而且沒有人報復美國。因為所有人都明白，你們必須把產品賣給美國消費者。美國消費者是全球經濟最強大的因素，川普正利用這點造福美國人民。」

評《台灣如何失去川普》：前川普顧問惠頓的歸因偏差

在名為〈台灣如何失去川普〉（How Taiwan Lost Trump）的文章中，惠頓宣稱川普政府之所以對台灣祭出20%的關稅，是因為川普排斥台灣，而背後主因則是民進黨政府過度追求「覺醒」（woke）、進步派的社會價值，並且「無能理解、認同美國新右翼」，讓代表新右翼的川普無法接受。然而，就如同每次生病未必都是因為沒有多喝溫開水，川普政府這次的關稅決策背後是否真的是因為不喜歡台灣？而即便真是如此，主因又是否出於川普對台灣政府採取的文化價值立場有意見？要將兩者的因果關係連結起來，不能那麼想當然耳，必須有實際的證據檢證。

日本貿易談判代表：美政府承諾修正總統令、追溯退稅 但避談時程

關於美國正式文件公布日本輸美商品一律加徵15%，與日本政府認知有明顯落差，趕往美國的日本貿易談判代表、經濟再生大臣赤澤7...

「歷史性壯舉」變烏龍？15%不是最終關稅是加徵 日輿論轟：遇詐騙集團

美國正式文件指出，對日本輸美商品一律加徵15%，與日本政府認知的「對等關稅15%」有明顯落差，日本國內譁然。日本網友說，...

川普100%晶片關稅威脅並未嚇倒投資人 倒是引發更多疑問

美國總統川普宣布將對晶片進口課徵100%關稅，但不適用於在美國生產或已承諾在美國生產的公司，台積電（2330）和三星電子...

日本說美國同意15%關稅不疊加、下調汽車關稅 但修正時間未定

日本與美國協商對等關稅的首席貿易談判代表赤澤亮正表示，美國已確認其將停止對日本疊加對等關稅，並依承諾下調汽車關稅。

川普速報／美中關稅休戰有望再延90天 聯準會降息派可望加一

編按：美國總統川普上任以來，掀起全球「川普風暴」。聯合報數位版即日起每周一至周五，由資深編譯搭配AI協作，一早為讀者精選川普最新發言，快速整理對全球經貿政策與國際局勢的影響。 速報觀察 美中貿易談判、美國內部金融決策與對俄政策，7日同日出現關鍵進展。商務部長盧特尼克透露，雙方關稅休戰可能再延長90天，並解釋川普對半導體業的關稅豁免條件。川普同日提名白宮經濟顧問委員會主席米倫暫任聯準會理事，若獲參院確認，將在今年餘下三場會議擁有投票權，為降息派添一票。另一方面，針對對俄新制裁的8月8日最後通牒，川普表示是否彈性取決於普亭，俄烏領導人會面並非他和普亭會晤的前提。

