與美貿易談判 大馬官員：將對美採購投資逾千億美元

中央社／ 中央社

（中央社記者吳昇鴻、實習記者吳秉勵新加坡8日專電）美國對馬來西亞課徵19%關稅，馬來西亞貿工部長談及與美國貿易協議部分細節時指出，未來5年將對美國的半導體、航空及數據中心等領域採購和投資1500億美元，但在清真標準、汽車及礦產業控制權等層面未讓步。

馬來西亞The Edge Malaysia、新加坡聯合早報等媒體報導，馬來西亞投資、貿易及工業部部長東姑扎夫魯（Tengku Zafrul Aziz）近日在國會答詢時說，馬國的私人企業和政府聯營公司將分階段在未來5年，對美國的半導體、航空及數據中心等領域採購和投資1500億美元。

他說，馬國航空集團將分階段在未來10年採購190億美元的波音飛機。雖然總額看起來龐大，但實際上是在5年至10年分階段落實，「若以10年平均計算，每年的承諾相當於國內生產總額約8%，或2024年私人消費支出的13.5%」。

東姑扎夫魯強調，採購與投資承諾由私人企業和政府聯營公司落實，不會涉及公共資金。

報導指出，東姑扎夫魯說馬國與美國談判時，堅持以國家戰略利益和尊嚴為基礎，不在馬國清真標準、供應商掌控權及汽車和礦產業控制權等關鍵政策上讓步。馬國同意對98.4%的美國產品豁免或降低關稅，其中60.4%的美國產品有零關稅。

川普7月公布關稅稅率，馬來西亞稅率為25%，當時馬來西亞投資、貿易及工業部發布聲明指出，馬來西亞重視與美國長久以來的經貿關係，承諾將持續與美國接觸，朝著平衡、互利且全面的貿易協議努力。白宮在美東時間7月31日公布「進一步修改對等關稅稅率」，馬來西亞的稅率為19%。

對於美國將對進口晶片與半導體徵收100%關稅，東姑扎夫魯表示，貿工部已與美國政府接觸尋求澄清。馬國對美國出口的半導體目前豁免報復性關稅，但這項豁免是有條件的，可能會因為美國政策變化而改變。

至於傳出馬來西亞的家具業可能存在轉運中國家具情況，他也說，貿工部已制定新指南，並處理原產地證書的簽發工作，以提升馬國出口商的競爭力。

