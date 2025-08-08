川普100%晶片關稅威脅並未嚇倒投資人 倒是引發更多疑問

美國總統川普宣布將對晶片進口課徵100%關稅，但不適用於在美國生產或已承諾在美國生產的公司，台積電（2330）和三星電子在內可望得到豁免的大型晶片業者股價大漲，但無力或未計劃赴美生產的業者也並未大跌，業界還在設法釐清哪些晶片製造和設計公司可能受到影響。

歐盟執委會周四表示，和美方貿易談判中已納入晶片關稅適用15%的上限。歐盟執委會發言人格爾在布魯塞爾的簡報會上說：「我們已達成共識，將全面關稅上限定在15%。這涵蓋所有產品。」

南韓官方則表示，三星電子和 SK 海力士將獲豁免。

三星和 SK 海力士周四在首爾分別上漲2.5%和1.4%；台積電勁揚4.9%，周五在平盤上下波動。英飛凌和意法半導體在歐洲股價漲幅不大。

Bernstein分析師瑞斯岡（Stacey Rasgon）在報告中指出，晶片製造商還不清楚，什麼情況才算承諾在美國設廠，早已建廠的是否能豁免，以及關稅對委託台積電代工的無晶圓廠晶片設計公司影響如何。

瑞斯岡說，多數半導體是隨其他產品進入美國——涵蓋手機、電腦到汽車、冰箱等各類產品——目前也不清楚這些終端產品的製造商是否必須承諾在美國生產。

美國半導體產業協會（SIA）周四表示，對於計畫中的晶片關稅「迫切希望了解更多細節」，包括「豁免的範圍和結構」。

分析師指出，英飛凌（Infineon）和意法半導體在內的歐洲主要晶片製造商，在美國並無顯著的生產據點，恐怕最受影響。Jefferies分析師 William Beavington 說，若歐盟的關稅上限無法提供保障，這些公司可能會失去客戶，被美國本土競爭對手搶走市場。他說，他們或許可透過將生產外包給擁有美國廠的台積電等代工廠來避免受罰。

英飛凌在2020年收購賽普拉斯半導體後取得美國的生產基地，以及多處研發設施。英飛凌發言人表示，美國政府尚未公布官方文件，不會對關稅作出推測。英飛凌在2024會計年度約有11%的營收來自美國。

像Adafruit Industries 這樣的紐約小型電子製造商只能靜候官方正式指示。Adafruit 產品使用的晶片，部分經由美國的銷售和經銷商取得，也有直接來自菲律賓和台灣的供應。

創辦人芙芮德表示，如果這些晶片無法豁免關稅，「將會推高我們設計的成本，因為半導體是組裝中最昂貴的零件。對於這類關稅，我們通常要等到收到帳單才知道影響有多大，之後再調整售價來反映成本上升。」

彼得森國際經濟研究所資深研究員 Martin Chorzempa說：「業界真正關心的問題是，是否會出現零組件關稅，也就是裝置內的晶片是否需要另外計算關稅。」

聖塔克拉拉大學商學教授 Long Le 指出，川普意在敦促業者跟進投資。但他也說，由於中國大陸的中芯國際和華為不太可能獲得豁免，這也可能讓川普政府在即將與中國大陸達成的協議談判中「擁有更多籌碼」。