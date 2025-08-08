日本說美國同意15%關稅不疊加、下調汽車關稅 但修正時間未定

快訊

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
日本與美國進行關稅談判的首席代表、經濟再生大臣赤澤亮正。 歐新社
日本與美國協商對等關稅的首席貿易談判代表赤澤亮正表示，美國已確認其將停止對日本疊加對等關稅，並依承諾下調汽車關稅。

赤澤亮正在華府與美國商務部長盧特尼克和財政部長貝森特會談後，發表了上述談話。先前雙方對於上月達成的貿易協議的細節，解讀出現分歧，引發日本國內質疑，此一最新消息在一定程度上讓日方鬆了一口氣。

赤澤亮正說，對於在有口頭協議情況下仍對日本實施了疊加規則一事，美國官員表示了歉意，並稱華府將退還多繳的稅款。目前修正時間，雙方尚未就達成結論。

川普政府周四（7日）開始實施對等關稅，日本產品被徵收了高於預期的關稅稅率。雖然差異可能很小，但這種混亂再次引發了日本國內對首相石破茂的批評。先前因為選舉失利，石破茂近來已面臨龐大的下台壓力。

赤澤說：「我們已確認，美方將在修正對等關稅時，也另將發布命令，下調汽車與汽車零組件的關稅。我們將繼續透過一切可用的方式與管道，敦促美方實現這些做法。」

他提到，目前尚不能確定何時修正，但他認為不會拖到六個月或一年那麼久。

根據目前美國的公告，美國對日本課徵的對等關稅是「疊加」，也就是在原有的進口稅上，再加上15%。赤澤表示，一旦日本獲得豁免，對於目前稅率低於15%的商品，新關稅將取代原有稅率；但對於稅率高於15%的商品則不變。

對日本經濟而言，最重要的是汽車仍面臨高達27.5%的關稅。這是由原有的2.5%關稅再加上川普政府先前針對汽車加徵的25%組成。

對於日本日本汽車輸美關稅下調至15%的具體時程仍不明，企業難以制定長期計畫。

本周全球最大車廠豐田汽車（Toyota）已調降全年財測，預估受到美國關稅影響，獲利將損失1.4兆日圓（95億美元）。豐田估計本會計年度（至明年3月）營業利益為3.2兆日圓，低於先前預測的3.8兆日圓。

關稅 川普

