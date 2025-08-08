日本貿易談判代表：美政府承諾修正總統令、追溯退稅 但避談時程

關於美國正式文件公布日本輸美商品一律加徵15%，與日本政府認知有明顯落差，趕往美國的日本貿易談判代表、經濟再生大臣赤澤7日在華府受訪時說，他在會談中向美方表達「極為遺憾」，赤澤認為，美方也覺得日本未被納入特別條款一事「令人遺憾」，且承諾在適當時機修正總統的行政命令，修正以後會自7日起追溯退稅。

日本政府說，美方曾經承諾日本商品可適用特別條款，若商品現行關稅低於15%，最終徵收稅率為15%；若商品關稅已高於15%以上則不再上調。但6日美國《聯邦公報》（Federal Register）明確指出，將對日本輸美商品一律在現行各項目稅率基礎加徵15%，行政命令附件僅列歐盟為特別條款適用對象。例如，若某商品現在關稅為7%，在沒有特別條款的情況下，將共被課徵22%的稅；在條款內，會被壓低至一律15%。

赤澤分別與美國商務部長盧特尼克及財政部長貝森特會談。他7日表示，美國政府已承諾將修正與對等關稅有關的總統令，將日本納入適用對象，且在修正的同時期，發布另一道總統令，調降日本汽車進口關稅。

赤澤避談具體時程，僅表示修正時機將「由美方判斷」。日本經濟新聞引述日本政府相關人士的話說，有關申請退稅手續與時效等細節，目前還不明確。目前，日本出口至美國的貨物未享有特別條款的減稅措施，因此關稅徵收額比今年7月雙方達成協議時的水準還高。