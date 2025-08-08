「歷史性壯舉」變烏龍？15%不是最終關稅是加徵 日輿論轟：遇詐騙集團

美國正式文件指出，對日本輸美商品一律加徵15%，與日本政府認知的「對等關稅15%」有明顯落差，日本國內譁然。日本網友說，這是美國總統川普想叫日相石破茂下台的訊號、遇到詐騙集團，也有人說，石破豪語說「豈能被人小看」，這下被川普整到。日本談判代表赤澤亮正在華府與官員會談，要求日本應與歐盟一樣，適用特別條款。

日本政府說，美方曾經承諾日本商品可適用特別條款，若商品現行關稅低於15%，最終徵收稅率為15%；若商品關稅已高於15%以上則不再上調。但6日美國《聯邦公報》（Federal Register）的正式文件明確指出，將對日本輸美商品一律在現行各項目稅率基礎加徵15%，行政命令附件僅列出歐盟為特別條款適用對象。

日本政府發布新聞稿說，經濟再生大臣赤澤7日在華府，分別與商務部長盧特尼克及財政部長貝森特會談，要求將美方修正總統行政命令，將日本納入特別條款，並要求美方公布汽車關稅調降的總統令。

在網路上，這項協議原被稱為「歷史性壯舉」，卻遭遇川普突襲，引發譁然。網友紛紛留言，「完全被川普小看了」、「是不是石破首相『休想小看我們』這句話，傳到川普耳裡了？」「被騙了」、「這是對石破的惡意報復吧？」、「川普是不想讓石破繼續任職？」、「是想逼石破政府下台嗎？」。網路輿論一片憤慨。

至於在貿易談判時，是不是該先把協議內容白紙黑字寫下來比較好？經濟評論家加谷珪一在7日的TBS談話性節目中說，「沒寫才是對的。」如果真的把「投資5500億美元」寫進協議，川普可能會說，「我沒有答應要降稅，但5500億美元，日本還是要付」，「所以不寫才好」。

他指出，反正投資5500億美元沒有寫成正式合約，日本方面可以直接說不付就好。川普一定會找一個切入點，日本不要太慌張。他表示，從美國的談判手法來看，「聽到這樣的情況，我一點也不意外。」他認為，官僚之間對協議內容不可能完全沒有共識，如今發生變數，「還是因為川普吧。」