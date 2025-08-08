川普徵100%半導體關稅 德專家：歐洲車用晶片受惠

美國總統川普宣布將對輸美半導體課徵100%關稅，引發全球關注。德國半導體專家芬特爾（Peter Fintl）分析，此舉恐推升手機等消費性電子產品價格，但歐洲在車用晶片領域具備競爭優勢，反而可能從中受益。

川普（Donald Trump）昨天表示，將對所有輸美晶片、半導體開徵高達100%關稅，但若企業承諾在美設廠或已於美國動工，則可免除關稅。

德國半導體專家芬特爾（Peter Fintl）受明鏡週刊（Der Spiegel）專訪指出，川普的最新關稅威脅在亞洲科技圈引發廣泛關注與不安，「即使是早已在美國設廠的台灣與南韓大廠，也不確定需要多少美國境內產值比例，才能避免被課以重稅」。

他表示，這項政策充滿不確定性，不僅亞洲企業困惑，歐洲半導體製造商同樣受到波及。儘管歐洲廠商近年積極在美投資設廠，但當前許多細節尚未明朗，後續仍有進一步談判與協商空間。

芬特爾指出，晶片製造是高度全球化的產業，化學品來自日本，原物料來自中國，設備來自歐洲，在亞洲國家製造與封裝。供應鏈高度依賴自由貿易與國際分工，一旦遭遇關稅等貿易壁壘，將造成供應效率下降、層層加價，終將反映在消費端的產品售價上。

不過在成熟製程的車用晶片上，歐洲則有望憑藉現有的供應能力，化危機為轉機。芬特爾指出，電動車所需的關鍵晶片，例如控制晶片、系統單晶片與功率半導體，多來自英飛凌（Infineon）、博世（Bosch）等歐洲製造商，對快速成長的電動車產業尤其重要。

川普的高關稅政策雖加劇全球晶片供應鏈的不穩定性，但若美國企業為規避亞洲進口所面臨的重稅，轉向已有合作基礎的歐洲製造商採購車用晶片，歐洲反而有機會在這場貿易角力中受惠。

對於川普致力建立美國自主晶片供應鏈的目標，芬特爾坦言「理論上可行，但現實執行難度極高」。他指出，晶片產業之所以形成當前高度全球化的分工架構，是因為這樣能以最有效率、最具成本效益的方式，為消費者提供性能強大且價格合理的電子產品。

芬特爾建議，面對日益激烈的全球晶片競爭，歐洲應發展出自身模式來因應挑戰，並維持在人工智慧等未來關鍵技術領域的自主性。他強調，唯有歐盟展現團結，歐洲才能在這場全球權力博弈中站穩腳步。