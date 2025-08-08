半導體廠商如何免徵百分之百川普關稅？盧特尼克解釋了
美國總統川普6日宣布，打算對進口晶片徵收約100%的關稅後，商務部長盧特尼克7日表示，如果一家半導體公司承諾在川普任期內，於美國建廠並履行承諾，該公司的晶片將不會被徵收關稅。
韓聯社報導，盧特尼克接受福斯財經新聞採訪時表示：「所以，總統的意思是，如果你承諾在他任期內於美國建廠，向商務部提交相關申請，而且由稽核員全程監督建廠過程，那麼在建廠期間，他將允許你進口晶片，免繳關稅。」
他補充指出：「但是，你必須獲准，並且在美國建廠的過程中接受監督。」
