快訊

獨／法鼓山寶雲寺驚傳男持刀挾持女員工30分鐘 驚險對峙畫面曝

為什麼川普的關稅有威力？ 謝金河：台灣20%「若保持不見得是壞」

OpenAI發布GPT-5免費用！奧特曼讚AI「首次感覺和一位博士級專家對話」

半導體廠商如何免徵百分之百川普關稅？盧特尼克解釋了

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國商務部長盧特尼克6月5日在眾議院撥款委員會聽證會上作證。路透
美國商務部長盧特尼克6月5日在眾議院撥款委員會聽證會上作證。路透

美國總統川普6日宣布，打算對進口晶片徵收約100%的關稅後，商務部長盧特尼克7日表示，如果一家半導體公司承諾在川普任期內，於美國建廠並履行承諾，該公司的晶片將不會被徵收關稅。

韓聯社報導，盧特尼克接受福斯財經新聞採訪時表示：「所以，總統的意思是，如果你承諾在他任期內於美國建廠，向商務部提交相關申請，而且由稽核員全程監督建廠過程，那麼在建廠期間，他將允許你進口晶片，免繳關稅。」

他補充指出：「但是，你必須獲准，並且在美國建廠的過程中接受監督。」

關稅 川普

延伸閱讀

曾聽取黃仁勳意見 美商長：川普允許在美建廠不被課關稅

為什麼川普的關稅有威力？ 謝金河：台灣20%「若保持不見得是壞」

美國恐威脅再調高關稅？克魯曼：川普貿易戰彈藥已耗掉大半

川普半導體關稅發言含糊不清 留三大懸念

相關新聞

「歷史性壯舉」變烏龍？15%不是最終關稅是加徵 日輿論轟：遇詐騙集團

美國正式文件指出，對日本輸美商品一律加徵15%，與日本政府認知的「對等關稅15%」有明顯落差，日本國內譁然。日本網友說，...

半導體廠商如何免徵百分之百川普關稅？盧特尼克解釋了

美國總統川普6日宣布，打算對進口晶片徵收約100%的關稅後，商務部長盧特尼克7日表示，如果一家半導體公司承諾在川普任期內...

曾聽取黃仁勳意見 美商長：川普允許在美建廠不被課關稅

美國商務部長盧特尼克7日證實美國總統川普在周三宣布半導體關稅之前，不但與蘋果公司（Apple）執行長庫克（Tim Coo...

美國恐威脅再調高關稅？克魯曼：川普貿易戰彈藥已耗掉大半

美國總統川普對大約90國祭出的對等關稅新稅率7日生效，但這不表示川普2.0貿易戰已寫下最終章。他已揚言對進口半導體加徵1...

美徵100%晶片關稅 圖解我半導體廠北美營收占比、輸美出口額變化

美國總統川普6日宣布，將對進口美國的半導體課徵100%關稅，但將產線遷回美國的企業可豁免。他說，過去很多晶片公司都到其他地方生產，尤其是台灣，現在很快都會回到美國。

瑞士與美交涉關稅 無功而返

瑞士總統凱勒蘇特5日緊急到美國華府交涉對等關稅，但她很快在6日下午離開，沒有宣布達到任何成果。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。