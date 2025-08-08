曾聽取黃仁勳意見 美商長：川普允許在美建廠不被課關稅

美國商務部長盧特尼克7日證實美國總統川普在周三宣布半導體關稅之前，不但與蘋果公司（Apple）執行長庫克（Tim Cook）會面，同時也與輝達執行長黃仁勳見面。

此外，川普政府擬下周正式公布半導體產業關稅的具體計畫，盧特尼克並表示，如果半導體公司承諾在川普的任內到美國生產製造，並完成設廠，川普將容許該公司於建廠期間出口到美國的晶片不被課徵關稅。

盧特尼克7日接受福斯商業網（Fox Business）訪問，他指出，台灣現在製造約90%的半導體，因此川普6日在白宮宣布半導體關稅是非常重要的一天。

川普原擬下周公布半導體關稅，但他6日提前宣布擬課徵晶片和半導體100%的產業關稅。

盧特尼克表示，川普在過去3天以來，陸續與科技企業的領導人見面或通話，聽取他們的意見；盧特尼克也證實說，川普6日曾與庫克和黃仁勳見面；盧特尼克說，川普接著就宣布半導體關稅，把半導體的生產製造帶回美國。

考量到企業移至美國生產製造需要時間，盧特尼克說，如果企業承諾在川普任內到美國生產製造，並向商務部提出申請，並在監督之下確認會完成設廠，川普就會容許在企業建廠期間，出口到美國的晶片不被課徵關稅。