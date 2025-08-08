聽新聞
曾聽取黃仁勳意見 美商長：川普允許在美建廠不被課關稅

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國商務部長盧特尼克。(路透)
美國商務部長盧特尼克。(路透)

美國商務部長盧特尼克7日證實美國總統川普在周三宣布半導體關稅之前，不但與蘋果公司（Apple）執行長庫克（Tim Cook）會面，同時也與輝達執行長黃仁勳見面。

此外，川普政府擬下周正式公布半導體產業關稅的具體計畫，盧特尼克並表示，如果半導體公司承諾在川普的任內到美國生產製造，並完成設廠，川普將容許該公司於建廠期間出口到美國的晶片不被課徵關稅。

盧特尼克7日接受福斯商業網（Fox Business）訪問，他指出，台灣現在製造約90%的半導體，因此川普6日在白宮宣布半導體關稅是非常重要的一天。

川普原擬下周公布半導體關稅，但他6日提前宣布擬課徵晶片和半導體100%的產業關稅。

盧特尼克表示，川普在過去3天以來，陸續與科技企業的領導人見面或通話，聽取他們的意見；盧特尼克也證實說，川普6日曾與庫克和黃仁勳見面；盧特尼克說，川普接著就宣布半導體關稅，把半導體的生產製造帶回美國。

考量到企業移至美國生產製造需要時間，盧特尼克說，如果企業承諾在川普任內到美國生產製造，並向商務部提出申請，並在監督之下確認會完成設廠，川普就會容許在企業建廠期間，出口到美國的晶片不被課徵關稅。

美徵100%半導體關稅 川普：產線遷回美國可豁免

美國總統川普六日宣布，將對進口美國的半導體課徵百分之一百關稅，但將產線遷回美國的企業可豁免。他說，過去很多晶片公司都到其...

半導體業面臨百分之百關稅 將掀新一波赴美投資潮

美國總統川普宣布出口到美國的半導體將面臨百分之百關稅，但在美國製造除外，半導體業聞訊表示，此舉恐將掀起新一波半導體業赴美...

觀察站／台灣僅台積電入「川普之眼」

美國總統川普宣布對未在美國生產、或未承諾在美國設廠的半導體晶片課徵百分之百關稅，台積電因擴大在美投資可望豁免，不過，伴隨...

美對印度祭出50%懲罰性關稅 恐搞砸聯手抗中戰略

美國總統川普就購買俄油進一步懲罰印度，將印度輸美商品關稅疊加至百分之五十。專家指出，川普此舉恐破壞美國拉攏印度對抗中國戰...

一開口全場傻眼！川普見南韓關稅代表團 劈頭就問「金正恩還好嗎？」

美國總統川普不久前宣布將課全球關稅，各國立刻繃緊神經，紛紛派出專業談判團隊赴美協商。不過，韓媒「朝鮮日報」爆料，川普在與南韓關...

瑞士與美交涉關稅 無功而返

瑞士總統凱勒蘇特5日緊急到美國華府交涉對等關稅，但她很快在6日下午離開，沒有宣布達到任何成果。

