美國恐威脅再調高關稅？克魯曼：川普貿易戰彈藥已耗掉大半

美國總統川普對大約90國祭出的對等關稅新稅率7日生效，但這不表示川普2.0貿易戰已寫下最終章。他已揚言對進口半導體加徵100%關稅，對藥品、木材等特定產業的關稅也將接踵而至。令貿易夥伴國憂心的是，川普大幅提高關稅得逞後，未來是否得寸進尺，繼續予取予求？

新關稅稅率上路後，已和川普2.0敲定貿易架構協議的八國，面臨較低的基本關稅稅率。其中，歐盟、日本、南韓銷美產品面臨15%的稅率；英國贏得10%的稅率；越南、印尼、巴基斯坦和菲律賓分別爭取降到19%或20%。

尚未敲定協議的國家，則面臨較高的關稅。例如，台灣面臨20%，加拿大稅率達35%，瑞士39%，巴西和印度更被重課50%。

乍看下，川普顯得威風凜凜，幾乎每個貿易夥伴國今後都得乖乖繳付關稅。但2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼指出，川普敲定的新貿易協議內容空洞，有如「國王的新衣」，讓川普自鳴得意四處炫耀，卻未察覺自己其實赤裸裸。

協議含糊空洞 埋下衝突伏筆

克魯曼舉歐盟協議為例。川普周二上CNBC解釋，為何「只」對歐盟加徵15%關稅。川普宣稱，歐盟已同意吐出6,000億美元，作為「禮物」，而非貸款，並強調這些錢將「投資在任何我想要的地方，任何東西。我可隨心所欲做任何事」。

川普似乎以為歐盟已同意給他一筆巨額的賄款，供他個人運用。

歐盟其實根本沒有同意這種事，也絕不可能同意，因為歐洲國家並非中央控制型經濟體；唯有在那種國家，政府才可能命令民間企業到何處投資。與川普談判的歐盟執委會，無法指示成員國政府怎麼做。

換言之，這只是川普另一個自大的狂想，如同他相信美國通膨率是0%，而且「民眾熱愛關稅」一般，完全與現實脫節。

根據川普說法，他與歐盟、日本和南韓等國敲定的協議，都附帶以巨額投資和採購換取下調關稅的條件。然而，這些投資和採購承諾含糊不清，甚至形成雙方各自表述的局面，為日後衝突再起埋下伏筆。

川普若再大幅調高關稅會怎樣？

一旦川普察覺，歐盟其實並未答應他自以為是的承諾，或他斷定歐盟違背承諾，會發生何事？川普已給答案：他會把對歐洲課徵的關稅升回35%。

克魯曼指出，川普有可能無法把威脅化為行動。事實上，聯邦法院可能裁定，川普已實施的許多關稅違法（確實如此），然後下令川普政府吐回已經徵收的稅款。

假設最高法院依然偏袒川普，判定美國憲法准許川普為所欲為。那麼，面對川普可能進一步大幅上調關稅，歐盟應有多恐懼？

克魯曼表示，據他估算，即使美國關稅稅率從15%拉高到35%，對歐洲雖會造成傷害，但實際傷害並沒有眾人想像那麼嚴重。

這是因為，把15%訂為關稅底線（即使敲定「協議」也得支付）後，川普的貿易戰彈藥也幾乎耗掉大半，大大地降低日後進一步勒索的效力。

畢竟，歐洲並不是那麼依賴美國市場，2024年對美出口占歐盟國內生產毛額（GDP）比僅略低於3%--儘管並非微不足道，但還稱不上「歐洲經濟繁榮仰賴美國的善意」。

克魯曼說，依照衡量貿易流對關稅敏感度的「阿明頓彈性」（Armington elasticity），若以替代參數為3估算，可預期現行15%的關稅會導致歐盟對美出口減少三分之一，降至GDP的2%。衝擊有感，但不巨大。

假如川普把關稅提高到35%呢？克魯曼粗估，那將導致歐洲對美出口進一步減少相當於0.7%的GDP。

也就是說，即使川普能把威脅化為行動，對歐洲的打擊，也會比現行關稅的衝擊小。

因為，川普對進口產品加徵的關稅稅率愈高，其他國家銷往美國的產品就愈少；而隨著他們賣到美國的產品減少，即使關稅進一步提高，他們進一步失去的東西也更少。

這還沒把新一輪關稅激起歐盟和其他貿易夥伴報復算進去。目前為止，歐盟並未選擇報復，認為敲定「協議」至少比捲入以牙還牙的貿易戰好。

但若事實證明，川普只把「協議」當作進一步勒索的跳板，即使是膽小的布魯塞爾當局，也可能在忍無可忍之下，決定反擊。

川普把15%關稅變成新常態，連對已談妥「協議」甚至表面上做出「讓步」的國家也維持高關稅，已經把他握有的貿易戰彈藥耗掉大半。