彭博分析：美半導體關稅 恐對台灣經濟造成重大打擊

彭博經濟學家分析，美國總統川普威脅對進口半導體課徵百分之一百關稅，可能對台灣經濟造成重大打擊，因為台灣高度依賴晶片出口，外銷晶片是台灣貿易與製造業關鍵驅動力。

此外，針對川普將豁免在美國設廠製造半導體的企業，政治新聞網站Politico也報導，目前尚不清楚只要在美設廠的企業就能豁免，還是僅有在美生產的晶片免於關稅。白宮官員透露，正式公告將揭曉更多細節。

彭博經濟學家說，目前川普晶片關稅的細節仍相當稀少，不確定因素還很多，包括最終的關稅稅率、實施時間點、會涵蓋哪些產品等，但根據美國四月十一日公布的更新版半導體對等關稅豁免清單，預料將適用於眾多晶片與電子產品，例如個人電腦與智慧手機；這些產品去年占台灣對美出口總額百分之六十以上。

基於龐大不確定性，彭博經濟學家以百分之廿五的半導體稅率，評估對台灣經貿展望潛在影響。這百分之廿五假設的根據是，在百分之一百的晶片關稅下，台灣有百分之七十五產品豁免，其餘百分之廿五被課百分之一百關稅，那麼美國對台灣輸美商品課徵的有效關稅稅率，將從目前的百分之九點二上升至百分之廿五點一，遠高於去年平均百分之○點九。

彭博經濟學家以百分之廿五關稅且無豁免為基準情境推算，如此的關稅水準將使未來五年台灣對美晶片出口減少超過百分之五十，若稅率從百分之廿五提高至百分之一百，剩餘的晶片出口將再減半，台灣整體對美晶片出口減幅將達約百分之七十五。

若只有百分之廿五的台灣輸美晶片，適用川普威脅課徵的百分之一百關稅，其餘百分之七十五可豁免，則台灣對美整體晶片出口將減少百分之廿，對美整體出口下滑百分之十二，中期可能拖累台灣國內生產毛額（ＧＤＰ）約百分之一。

雖然台灣目前的貿易地位與未來有望部分豁免美國晶片關稅的情境之間，仍有巨大差距，但彭博經濟學家預測，台灣對美出口可能減少百分之卅四，對ＧＤＰ的潛在衝擊可能多達百分之二點五。