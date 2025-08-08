制裁中國大陸買俄油？川普：有可能

美國總統川普六日簽署行政命令，宣布因印度進口俄羅斯石油，將對印度輸美商品加徵百分之廿五懲罰性關稅，川普還表示同樣進口俄油的中國大陸可能會是下一個目標。

南華早報報導，被問及是否有類似計畫對中國加徵更多關稅時，川普回答：「可能發生，取決於我們怎麼做。」他表示，將會有「更多」次級制裁，同時指出，在購買俄羅斯石油方面，印度「與中國非常接近」。

他說：「你將看到大量次級制裁。」

南早指出，雖然川普最新簽署的行政命令未明確點名中國，但授予美國政府廣泛權力，監控任何「直接或間接進口俄國石油」的國家，並可建議是否應對其施加類似關稅。此舉強化了外界對川普政府願意將關稅武器化，以實現地緣政治目標的印象。

針對川普以購買俄油為由揚言加徵新關稅，中國外交部已在當天表示反對。中國駐美國大使館發言人劉鵬宇向俄羅斯媒體說，美國迫使中國放棄與俄羅斯合作的企圖不會得逞。

印度外交部則批評美國新關稅「不公平、不正當且不合理」，強調印度進口石油是「基於市場因素，並以保障十四億人民能源安全為整體目標」，對川普此舉表示「極為遺憾」。

印美進行五輪貿易協商後破裂，雙方對開放印度農業及乳業市場及停止向俄羅斯購油方面存在分歧。川普這項懲罰關稅，讓印度被課徵的關稅稅率達百分之五十。印度總理莫迪七日表示，即使必須付出沉重代價，也絕對不會犧牲印度農民利益。

莫迪表示：「對我們來說，農民福祉至高無上。印度絕不會在農民、乳業和漁民福祉上妥協。為了堅持這個立場，我了解我個人將付出沉重代價。」

印度政府並未說明是否將祭出報復性關稅，美國負責南亞與中亞事務的助理貿易代表林奇預計廿四日率團前往新德里，展開新一輪貿易協議談判。