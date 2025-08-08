美對印度祭出50%懲罰性關稅 恐搞砸聯手抗中戰略

美國總統川普就購買俄油進一步懲罰印度，將印度輸美商品關稅疊加至百分之五十。專家指出，川普此舉恐破壞美國拉攏印度對抗中國戰略。

曾任印度駐美及駐中大使的尼拉奧琦認為，此事打破「結盟對抗中國」就保證「免於高關稅」的迷思。

紐約時報指出，川普似乎正放棄美國扶植印度抗中政策，至少更難指望印度在中國議題上與美國進一步合作。

新德里智庫「全球貿易研究倡議」創辦人斯里瓦斯塔瓦說，美國此舉將促使印度「重新思考戰略立場，可能會進一步強化與俄羅斯、中國及其他多國的關係」。

印度總理莫迪本月底將前往天津參加上海合作組織峰會，是他七年多來首度走訪大陸。同樣被美國課徵百分之五十高關稅的巴西總統魯拉表示，將致電莫迪和中國國家主席習近平，並在金磚國家集團發起對話，商討如何應對川普關稅。

美國ＣＮＢＣ指出，印度先前是因美國鼓勵而購買俄油，而且俄油並未因制裁遭禁購，只是受制於價格上限。俄國每天出口原油約三百卅五萬桶，其中印度購買約一百七十萬桶，中國一百一十萬桶。

曾在布希政府擔任白宮能源顧問的麥克納利說，如今印度肯定覺得莫名其妙。他說：「俄國入侵烏克蘭後，時任美國總統拜登去找印度，懇求對方購買俄國石油，讓油價保持低檔，印度也照辦。現在我們卻又反過來質問對方為什麼買這麼多俄油。」

印度石油業界人士說，如果印度立即停止購買俄油，轉向其他油國採購，「全球原油價格可能飆破每桶二百美元」。先前印度為配合美國制裁而不再進口伊朗石油，現在卻又因為配合美國買俄油而被制裁。

印度總理莫迪是川普回鍋白宮後最先會面的外國領袖之一。今年六月川普接受莫迪邀請，同意出席今年稍晚由印度舉辦的美日印澳四方安全對話（Quad）領袖峰會，如今是否生變值得觀察。