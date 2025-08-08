瑞士與美交涉關稅 無功而返

瑞士總統凱勒蘇特5日緊急到美國華府交涉對等關稅，但她很快在6日下午離開，沒有宣布達到任何成果。

知情人士說，凱勒蘇特向美方提出一項新提案，但未爭取到調降高達39%的關稅稅率，凱勒蘇特也沒能見到川普。

凱勒蘇特與美國國務卿魯比歐會面後對記者說，雙方有相當好的會談，氣氛友善且坦誠交換意見，但她沒有回答瑞士後續還會有什麼提案。她在社群平台發文只提到與魯比歐討論了雙邊合作、關稅和國際問題，沒有說明其他詳情。

然而，魯比歐並不負責關稅雙邊協議。路透報導，消息人士表示，凱勒蘇特此行不僅沒見到川普，連經貿部會首長也都沒能敲到會面時間。她希望爭取瑞士的稅率能降至10%，但被美方拒絕。

凱勒蘇特在美國徵收對等關稅生效前無功而返，代表瑞士產品輸美，就要被課徵39%對等關稅，這是已開發國家中最高的稅率。

消息人士對路透說，瑞士已準備好隨時可與美國繼續協商。