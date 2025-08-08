聽新聞
川普會見黃仁勳 一個月兩次

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電

美國總統川普6日再次於白宮會見輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳，兩人等於是不到一個月見了兩次面，但這次的談話內容並不清楚。

黃仁勳與川普近來互動可謂相當頻繁，他上月造訪中國大陸前，據傳已在白宮與川普會面，而就在兩人會面後不久，輝達即宣布H20晶片將可恢復對中國大陸銷售。早在今年1月底，川普已與黃仁勳在白宮會面，據了解當時兩人討論到中國大陸新創「深度求索」。5月時黃仁勳也隨團訪問中東，成功簽下與阿聯合作的AI晶片大單，強化美國科技領導地位。

兩人會面幾個小時以後，另一位美國科技業領袖、蘋果公司（Apple）執行長庫克也現身白宮，由川普陪同，宣布蘋果將新增投資1,000億美元於美國設廠。川普更同時宣布，美國將對進口晶片和半導體課徵100%關稅。但他也說，像蘋果這樣明確承諾在美國建廠，不會被徵收晶片關稅。

晶片關稅勢必對輝達造成重大影響，輝達目前大多數晶片及相關硬體都是在台灣生產。

關稅 川普

