川普對北京 可能複製印度模式

美國總統川普表示，他可能會以北京當局購買俄羅斯石油為由，對中國大陸加徵額外關稅。不過他的一位高級顧問淡化了這種可能性。

川普6日以印度採購俄羅斯石油為由，將印度產品輸美關稅由25%提高一倍至50%。記者提問，是否也會對中國比照辦理，川普回答「有可能發生」。

川普在白宮說：「我還不能告訴你。但我們做過，對印度就這麼做，可能還對其他幾個國家這麼做，其中一個可能就是中國。」

彭博新聞指出，如果美國對中國大陸課徵的關稅再提高，勢必引發北京報復。白宮貿易顧問納瓦羅表示，川普會這麼做的可能性不大，因為更高的關稅可能傷害到美國本身。納瓦羅說「現在已對中國徵收了超過50%的關稅；我們不想走到傷害自己的地步。」

美徵100%半導體關稅 川普：產線遷回美國可豁免

美國總統川普六日宣布，將對進口美國的半導體課徵百分之一百關稅，但將產線遷回美國的企業可豁免。他說，過去很多晶片公司都到其...

半導體業面臨百分之百關稅 將掀新一波赴美投資潮

美國總統川普宣布出口到美國的半導體將面臨百分之百關稅，但在美國製造除外，半導體業聞訊表示，此舉恐將掀起新一波半導體業赴美...

觀察站／台灣僅台積電入「川普之眼」

美國總統川普宣布對未在美國生產、或未承諾在美國設廠的半導體晶片課徵百分之百關稅，台積電因擴大在美投資可望豁免，不過，伴隨...

美對印度祭出50%懲罰性關稅 恐搞砸聯手抗中戰略

美國總統川普就購買俄油進一步懲罰印度，將印度輸美商品關稅疊加至百分之五十。專家指出，川普此舉恐破壞美國拉攏印度對抗中國戰...

一開口全場傻眼！川普見南韓關稅代表團 劈頭就問「金正恩還好嗎？」

美國總統川普不久前宣布將課全球關稅，各國立刻繃緊神經，紛紛派出專業談判團隊赴美協商。不過，韓媒「朝鮮日報」爆料，川普在與南韓關...

瑞士與美交涉關稅 無功而返

瑞士總統凱勒蘇特5日緊急到美國華府交涉對等關稅，但她很快在6日下午離開，沒有宣布達到任何成果。

