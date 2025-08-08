川普對北京 可能複製印度模式
美國總統川普表示，他可能會以北京當局購買俄羅斯石油為由，對中國大陸加徵額外關稅。不過他的一位高級顧問淡化了這種可能性。
川普6日以印度採購俄羅斯石油為由，將印度產品輸美關稅由25%提高一倍至50%。記者提問，是否也會對中國比照辦理，川普回答「有可能發生」。
川普在白宮說：「我還不能告訴你。但我們做過，對印度就這麼做，可能還對其他幾個國家這麼做，其中一個可能就是中國。」
彭博新聞指出，如果美國對中國大陸課徵的關稅再提高，勢必引發北京報復。白宮貿易顧問納瓦羅表示，川普會這麼做的可能性不大，因為更高的關稅可能傷害到美國本身。納瓦羅說「現在已對中國徵收了超過50%的關稅；我們不想走到傷害自己的地步。」
