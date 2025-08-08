對日課徵15% 既有稅率疊加 不適用與歐盟相同的特別條例

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
7日起實施的新制，將對所有自日本進口的商品，一律在現行關稅基礎上加徵15%。路透

就在美國對等關稅生效前幾個小時，日本與美國就稅率究竟是總計15%，還是在既有稅率上再加15%，解讀出現分歧。白宮官員6日接受朝日新聞採訪時證實，7日起實施的新制，將對所有自日本進口的商品，一律在現行關稅基礎上加徵15%。

根據6日刊登於美國《聯邦公報》的正式文件明確指出，將對日本輸美商品一律在現行各項目稅率基礎上額外加徵15%，行政命令附件一僅列出歐盟為該特別條款適用對象。

根據日本政府先前說法，美方曾於7月22日承諾，日本商品可適用一項特別條款，若商品現行關稅低於15%，最終徵收稅率則為15%；若商品關稅已高於15%以上則不再上調。但共同社報導，白宮的主張是在原先稅率的基礎上加徵15%。朝日新聞指出，美國政府的原則是不打算對日本適用這類關稅封頂「特例」。

日本談判代表赤澤亮正6日在華府會晤了美商務部長盧特尼克，日本政府稱赤澤要求美方確認對等關稅協議內容，並立即履行，不過未透露盧特尼克的回應，似乎遭美方已讀不回。

與美在貿易協議上有歧見的不只日本。各界仍認為，美方可能再就農產品及其他非關稅壁壘問題，要求南韓更多讓步。韓聯社報導點出，這次協議結果很難視為已完全解決美國在意的非關稅壁壘問題，這部分仍處於模糊地帶。

