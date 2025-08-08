金磚國抱團 對抗美政策

在美國總統川普對印度和巴西祭出高關稅之際，印度總理莫迪據傳睽違七年將再次出訪中國大陸；巴西總統魯拉也計劃與印度和中國大陸領導人通話，討論如何聯手回應美國進口關稅。金磚國家將「抱團」對抗美國的聯想隨之升溫。

路透引述印度政府知情人士指出，莫迪將前往天津參加8月31日開幕的上海合作組織峰會，是2018年6月以來首度走訪中國大陸。美國6日公布總統令，因印度購買俄羅斯原油等，在8月7日生效的25%對等關稅的基礎上加徵25%關稅，稅率升至50%，在亞洲國家中稅率最高，導致印度與美國關係面臨數年來最嚴重危機。分析師認為，川普抨擊印度採購俄羅斯石油，可能讓印度及美國過去20年取得的外交進展付諸流水，其他領域合作也可能生變。

魯拉6日也透露，將在金磚國家集團發起對話，商討如何應對川普關稅。魯拉表示，會與中國國家主席習近平與其他領袖通話。巴西政府已就美對巴西課徵50%關稅，向WTO提出磋商請求。