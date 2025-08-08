川普半導體關稅發言含糊不清 留三大懸念

美國總統川普意外宣布要對半導體和晶片課徵100%關稅，除非企業在美國建廠，但發言內容含糊不清，也少了諸多關鍵細節，包括生效時間、有豁免資格的美國生產與投資規模、如何在精細的半導體供應鏈區隔等三大懸念。

川普6日表示，「將對晶片與半導體課徵約100%關稅」，但未說明這些規定何時會生效，若企業正在美國建廠或已承諾建廠，將能豁免。

然而，就像川普之前宣布的很多關稅措施一樣，最新對晶片徵收的100%關稅仍有諸多細節尚待確定，包括是否只針對進口晶片本身、是否適用所有含半導體商品、如何對特定公司而非產品類別徵收關稅，以及企業必須在美國生產多少晶片或達到何種投資規模，才能獲得關稅豁免資格等。

不過，摩根士丹利分析師摩爾（Joseph Moore）認為，「某種程度上，這樣（含糊）的結果反而令人鬆一口氣，100%的關稅雖令人難以接受，但若企業有時間重建產線，那麼真正的稅就只是在美國建造晶片的更高成本」。