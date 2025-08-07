川普關稅衝擊 豐田等7大日本車商本財年營業利潤恐減少逾5000億

日本共同社7日報導，由於美國川普政府關稅衝擊，豐田和本田等日本七大汽車製造商預計今年4月至明年3月的2025年財年，整體營業利潤可能最多縮水約2兆6700萬日圓（約台幣5407億元）。

各家汽車製造商公布今年4月至6月2025財年第一季財務報表顯示，因關稅影響而減少的營業利潤規模，相當於七大車廠上個財年營業利潤的逾30%。各公司計畫緊急採取對策，包括減少成本或改變出口目的地等。

日美兩國政府已達成協議，同意日本車關稅從27.5%下修至15%，但適用時間尚未確定。許多日本車廠從加拿大和墨西哥出口汽車，加墨正與美國進行關稅談判，今後情況仍不明朗。