一開口全場傻眼！川普見南韓關稅代表團 劈頭就問「金正恩還好嗎？」

聯合新聞網／ 綜合報導
北韓領導人金正恩（左）與美國總統川普。圖／美聯社
北韓領導人金正恩（左）與美國總統川普。圖／美聯社

美國總統川普不久前宣布將課全球關稅，各國立刻繃緊神經，紛紛派出專業談判團隊赴美協商。不過，韓媒「朝鮮日報」爆料，川普在與南韓關稅代表團會面時，竟一開口就直問「金正恩還好嗎？」讓現場瞬間尷尬。

報導指出，據某位外交人士透露，在美韓尚未達成關稅協議時，川普曾在白宮與南韓貿易代表團會面，當時每位代表們在開始談判前都感到非常緊張，擔心川普突然提出過去從未討論過的要求。然而，川普卻打破所有人的預想，劈頭就問「金正恩（北韓領導人）還好嗎？」

報導透露，川普不按牌理的提問，讓現場瞬間尷尬，南韓貿易代表們頓時顯得有些慌亂，消息人士則表示，川普似乎對金正恩還有著濃厚的興趣。報導稱，儘管許多專家認為近期不可能舉辦「川金會」，但未來重啟對話的可能性仍存在。

對此，外界也十分好奇川普與金正恩之間的關係是否依舊，日前金正恩的胞妹金與正透過朝中社刊登聲明表示，她承認金正恩與川普之間的關係「還不錯」，但如果美國計畫利用私人情誼來終結北韓的核武計畫，這種努力將只會淪為「笑柄」。

過去川普則坦言自己與金正恩相處的很好，直言「他喜歡我，我也喜歡他」，並自信表示對方會歡迎他重返白宮。

關稅 川普 南韓 北韓 金正恩 金與正

相關新聞

與他國關稅協議大致談妥！美財長貝森特點名 「這國」：貿易震撼將至

美國財政部長貝森特7日在接受MSNBC訪問時宣稱，華府與其他國家的貿易協議已大致完成，明年關稅收入將一舉突破3,000億...

川普再施壓！印度輸美商品關稅增至50% 出口商憂企業難生存

美國總統川普6日就購買俄羅斯石油進一步施壓印度，將其輸美商品關稅疊加至50%。印度出口商警告，美國加徵關稅之舉可能導致企...

iPhone新機受牽連？印度吞美國50%關稅 知情人士曝蘋果生產計畫

日經亞洲引述消息人士披露，蘋果供應鏈正依計畫於印度大量生產即將問世的智慧型手機iPhone新機種，他們認為，智慧型手機能...

美對印度關稅增至50%！莫迪首度公開評論「絕不犧牲農民利益」

美國總統川普宣布對印度商品關稅加倍至50%後，印度總理莫迪今天首次公開發表相關評論表示，即使必須付出沉重代價，他也絕對不...

台積豁免就安心？川普擬對半導體課100%關稅 彭博：恐重創台灣經濟

彭博資訊經濟學家分析，美國總統川普威脅對半導體進口課徵100%關稅，可能對台灣經濟造成重大打擊，因為台灣高度依賴晶片出口...

