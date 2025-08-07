聽新聞
一開口全場傻眼！川普見南韓關稅代表團 劈頭就問「金正恩還好嗎？」
美國總統川普不久前宣布將課全球關稅，各國立刻繃緊神經，紛紛派出專業談判團隊赴美協商。不過，韓媒「朝鮮日報」爆料，川普在與南韓關稅代表團會面時，竟一開口就直問「金正恩還好嗎？」讓現場瞬間尷尬。
報導指出，據某位外交人士透露，在美韓尚未達成關稅協議時，川普曾在白宮與南韓貿易代表團會面，當時每位代表們在開始談判前都感到非常緊張，擔心川普突然提出過去從未討論過的要求。然而，川普卻打破所有人的預想，劈頭就問「金正恩（北韓領導人）還好嗎？」
報導透露，川普不按牌理的提問，讓現場瞬間尷尬，南韓貿易代表們頓時顯得有些慌亂，消息人士則表示，川普似乎對金正恩還有著濃厚的興趣。報導稱，儘管許多專家認為近期不可能舉辦「川金會」，但未來重啟對話的可能性仍存在。
對此，外界也十分好奇川普與金正恩之間的關係是否依舊，日前金正恩的胞妹金與正透過朝中社刊登聲明表示，她承認金正恩與川普之間的關係「還不錯」，但如果美國計畫利用私人情誼來終結北韓的核武計畫，這種努力將只會淪為「笑柄」。
過去川普則坦言自己與金正恩相處的很好，直言「他喜歡我，我也喜歡他」，並自信表示對方會歡迎他重返白宮。
