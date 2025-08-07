聽新聞
與他國關稅協議大致談妥！美財長貝森特點名 「這國」：貿易震撼將至
美國財政部長貝森特7日在接受MSNBC訪問時宣稱，華府與其他國家的貿易協議已大致完成，明年關稅收入將一舉突破3,000億美元，並駁斥這會帶來貿易震撼，受到震撼的是中國大陸。
貝森特說，他不認為美國總統川普的貿易政策，會帶來1935年來最大的貿易震撼；當時為了減緩大蕭條的衝擊，美國推行斯姆特–霍利關稅法案，調高了兩萬種進口貨物的關稅，反而使景氣低迷更久。不過，他也說，與中國商業與貿易關係的變動，是一項「重置」以及對中國的「貿易震撼」。
此外，貝森特談及一場與美光科技代表的會議，並宣布該公司將在美國投資2,000億美元。
在聯準會（Fed）主席鮑爾的去留方面，貝森特表示，川普說過不會解雇鮑爾，也對Fed這個機構抱有很大的敬意，目前已啟動新任主席的面試流程，而他本人已向川普表達傾向留在財政部。
