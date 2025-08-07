川普再施壓！印度輸美商品關稅增至50% 出口商憂企業難生存

美國總統川普6日就購買俄羅斯石油進一步施壓印度，將其輸美商品關稅疊加至50%。印度出口商警告，美國加徵關稅之舉可能導致企業「難以為繼」。

川普上週敲定對等關稅時將印度稅率定在25%，6日又以印度「助長」俄國戰爭機器為由再加25%，疊加後印度輸美商品關稅稅率來到50%。石油是莫斯科對烏克蘭軍事攻勢的主要財源，印度則是俄油的全球第2大買家。

印度外交部譴責川普的加稅決定「不公平、不公正、不合理」。

印度出口協會（Federation of Indian ExportOrganisations，FIEO）主席拉汗（SC Ralhan）發布聲明稱，「此舉嚴重打擊印度出口，我們有近55%對美出口商品受到直接影響。」

「50%對等關稅導致實際成本上升。與其他適用較低關稅國家的同行相較，我們的出口商面臨30%至35%的競爭劣勢。」

拉汗指出，由於買家正重新評估採購決策，「許多出口訂單已遭擱置」。

他說，「大量」中小企業的利潤原已「非常微薄」，若要他們吸收突如其來的成本上漲，「根本不可行」。

全球第5大經濟體印度的最大貿易夥伴就是美國。2024年印度向美國出口了價值874億美元的商品。

凱投宏觀公司（Capital Economics）的夏哈（ShilanShah）表示，美對印加徵25%關稅，將導致印度「新興製造業中心」的吸引力大幅減弱。