川普再施壓！印度輸美商品關稅增至50% 出口商憂企業難生存

中央社／ 新德里7日綜合外電報導
美國總統川普6日就購買俄羅斯石油進一步施壓印度，將其輸美商品關稅疊加至50%。圖／歐新社
美國總統川普6日就購買俄羅斯石油進一步施壓印度，將其輸美商品關稅疊加至50%。圖／歐新社

美國總統川普6日就購買俄羅斯石油進一步施壓印度，將其輸美商品關稅疊加至50%。印度出口商警告，美國加徵關稅之舉可能導致企業「難以為繼」。

川普上週敲定對等關稅時將印度稅率定在25%，6日又以印度「助長」俄國戰爭機器為由再加25%，疊加後印度輸美商品關稅稅率來到50%。石油是莫斯科對烏克蘭軍事攻勢的主要財源，印度則是俄油的全球第2大買家。

印度外交部譴責川普的加稅決定「不公平、不公正、不合理」。

印度出口協會（Federation of Indian ExportOrganisations，FIEO）主席拉汗（SC Ralhan）發布聲明稱，「此舉嚴重打擊印度出口，我們有近55%對美出口商品受到直接影響。」

「50%對等關稅導致實際成本上升。與其他適用較低關稅國家的同行相較，我們的出口商面臨30%至35%的競爭劣勢。」

拉汗指出，由於買家正重新評估採購決策，「許多出口訂單已遭擱置」。

他說，「大量」中小企業的利潤原已「非常微薄」，若要他們吸收突如其來的成本上漲，「根本不可行」。

全球第5大經濟體印度的最大貿易夥伴就是美國。2024年印度向美國出口了價值874億美元的商品。

凱投宏觀公司（Capital Economics）的夏哈（ShilanShah）表示，美對印加徵25%關稅，將導致印度「新興製造業中心」的吸引力大幅減弱。

川普擬制裁中國買俄油 中使館：中俄不會放棄合作

iPhone新機受牽連？印度吞美國50%關稅 知情人士曝蘋果生產計畫

美對印度關稅增至50%！莫迪首度公開評論「絕不犧牲農民利益」

台積豁免就安心？川普擬對半導體課100%關稅 彭博：恐重創台灣經濟

iPhone新機受牽連？印度吞美國50%關稅 知情人士曝蘋果生產計畫

日經亞洲引述消息人士披露，蘋果供應鏈正依計畫於印度大量生產即將問世的智慧型手機iPhone新機種，他們認為，智慧型手機能...

台積豁免就安心？川普擬對半導體課100%關稅 彭博：恐重創台灣經濟

彭博資訊經濟學家分析，美國總統川普威脅對半導體進口課徵100%關稅，可能對台灣經濟造成重大打擊，因為台灣高度依賴晶片出口...

美對印度關稅增至50%！莫迪首度公開評論「絕不犧牲農民利益」

美國總統川普宣布對印度商品關稅加倍至50%後，印度總理莫迪今天首次公開發表相關評論表示，即使必須付出沉重代價，他也絕對不...

大陸對美貿易順差驟降…6月遭台灣超車 關稅對美貿易造成「這個改變」

美國商務部數據顯示，中國大陸對美國的貿易順差6月降至近21年來最低水準，台灣和越南的對美順差都變得比大陸還高，這凸顯出川...

美調高關稅政策生效 經濟學家示警「1危機」恐拖累經濟

美國今天提高對數十個經濟體的關稅，此舉大幅增加川普總統致力重塑全球貿易的風險。經濟學家示警，這些措施長遠來看恐加劇通膨，...

