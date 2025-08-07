iPhone新機受牽連？印度吞美國50%關稅 知情人士曝蘋果生產計畫

日經亞洲引述消息人士披露，蘋果供應鏈正依計畫於印度大量生產即將問世的智慧型手機iPhone新機種，他們認為，智慧型手機能豁免美國對印度課徵的50%關稅。

3名直接了解狀況的知情人士告訴日經亞洲（NikkeiAsia），蘋果供應商預期，在印度製造產品能免於川普6日向印度祭出的懲罰性關稅。美國與中國的緊張局勢升溫之際，蘋果已積極在印度布局供應鏈。

川普宣稱印度進口俄羅斯石油，並於美東時間6日下令對印度商品再加徵25%關稅；加上先前宣布課徵的25%，印度輸美商品未來將面臨高達50%關稅。加徵的稅率自本月27日起生效。

知情人士也透露，製造商將依照計畫，在接下來幾週於印度生產iPhone最新機型，不過其中2名知情人士也說，由於涉及川普的關稅政策，未來的生產計畫仍可能有變數。

儘管蘋果近年來積極構建中國以外的供應鏈，但是印度如今面對的關稅威脅，仍舊籠罩著蘋果。蘋果在川普前一波關稅威脅後，宣布加碼投資印度與東南亞生產，並於今年5月表示，4至6月期間在美國銷售的大多數iPhone將來自印度。

川普已向蘋果施壓數月，聲稱他不想看到這家美國科技大廠在印度製造iPhone，並要求蘋果把產線移回美國。不過，由於蘋果承諾加碼投資美國1000億美元，並在美國本土採購數十以億計美元的晶片，雙方關係似乎有所緩和。

蘋果執行長庫克（Tim Cook）6日與川普在白宮共同宣布，未來4年將加碼投資美國製造業1000億美元（約新台幣3兆元），使其總投資達6000億美元。

川普同天也表示，將對所有輸美晶片、半導體開徵高達100%關稅，但若廠商承諾在美設廠或正在美國設廠，「就沒有關稅」。

當時，有記者在活動現場詢問庫克蘋果何時會在美國製造iPhone時，川普為蘋果辯護，表示蘋果長期以來在其他地方設有組裝線，但正將重要零組件遷回美國。

蘋果並未在截稿前，回應日經亞洲的置評請求。