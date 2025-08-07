台積豁免就安心？川普擬對半導體課100%關稅 彭博：恐重創台灣經濟

彭博資訊經濟學家分析，美國總統川普威脅對半導體進口課徵100%關稅，可能對台灣經濟造成重大打擊，因為台灣高度依賴晶片出口，外銷晶片是台灣貿易與製造業的關鍵驅動力。

彭博經濟學家說，目前川普晶片關稅的細節仍相當稀少，不確定因素還很多，包括最終的關稅稅率、實施時間點、以及是否豁免其他像蘋果（Apple）、輝達（Nvidia）等投資美國的企業。

川普所威脅的100%關稅會涵蓋哪些產品，目前相關資訊有限，但根據美國在4月11日公布的更新版半導體對等關稅豁免清單，預料將適用於眾多晶片與電子產品，例如個人電腦（PC）與智慧手機；這些產品去年占台灣對美出口總額的60%以上。

基於龐大不確定性，彭博經濟學家以25%的半導體關稅進行情境分析，評估對台灣經貿展望的潛在影響。這25%的假設來自於在100%的晶片關稅下，台灣有75%的產品豁免，其餘25%被課100%關稅。

根據前述假設，美國對台灣輸美商品課徵的有效關稅稅率，將從目前的9.2%上升至25.1%，遠高於去年的平均0.9%。

因為沒有任何模型能完整理解100%關稅所帶來的衝擊，彭博經濟學家先從25%關稅且無豁免為基準情境，推算如此的關稅水準將使未來五年的台灣對美晶片出口，減少超過50%。彭博經濟學家在運用一個簡化的假設，也就是關稅稅率從25%提高至100%，剩餘的晶片出口將再減半，台灣整體對美晶片出口減幅將達約75%。

若只有25%的台灣輸美晶片，適用川普威脅課徵的100%關稅，其餘75%可豁免，則台灣對美整體晶片出口將減少20%，對美整體出口下滑12%，中期可能拖累台灣國內生產毛額（GDP）約1%。

彭博經濟學家指出，台灣輸美晶片目前零關稅，提高了台灣晶片相對於其他產品的價格競爭力，進而提振了美國對台灣晶片的需求，嘉惠台灣出口動能與國內生產毛額（GDP）成長。若實施100%關稅，少了零關稅的好處，將擴大經濟衝擊到超乎預估的程度。

雖然台灣目前的貿易地位與未來有望部分豁免美國晶片關稅的情境之間，仍有巨大差距，但彭博經濟學家預測，台灣對美出口可能減少34%，對GDP的潛在衝擊可能多達2.5%。

另外，川普晶片關稅的實施時間也很關鍵。若延後生效，企業可能會提前出貨、備貨，或許能暫時提振第3季台灣GDP的表現。