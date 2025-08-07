美對印度關稅增至50%！莫迪首度公開評論「絕不犧牲農民利益」

美國總統川普宣布對印度商品關稅加倍至50%後，印度總理莫迪今天首次公開發表相關評論表示，即使必須付出沉重代價，他也絕對不會犧牲印度農民的利益。

路透社報導，川普宣布對印度加徵25%關稅，使印度出口美國的商品總稅率高達50%，成為美國貿易夥伴中稅率最高的國家之一。

莫迪（Narendra Modi）在新德里一場活動中表示：「對我們來說，農民福祉至高無上。印度絕不會在農民、乳業和漁民的福祉上妥協。我也很清楚，為了堅持這個立場，我個人將必須付出沉重代價。」

印美貿易談判在進行5輪協商後破裂，原因是雙方對於開放印度龐大的農業及乳業市場，以及停止向俄羅斯採購石油方面存在分歧。

莫迪未直接提及與美國的關稅或貿易談判。

川普6日表示，將於8月28日起生效的新關稅，是為了懲罰印度向俄羅斯採購石油。

印度外交部對川普此舉表達「極為遺憾」，並強調「印度將採取一切必要措施，維護國家利益」。