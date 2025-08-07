對等關稅已生效 日本與美國對減免措施仍有歧見

快訊

中央社／ 華盛頓7日綜合外電報導
美國總統川普政府祭出的對等關稅新稅率今天已生效，其中日本面臨15%關稅。圖／路透社
美國總統川普政府祭出的對等關稅新稅率今天已生效，其中日本面臨15%關稅。圖／路透社

美國總統川普政府祭出的對等關稅新稅率今天已生效，其中日本面臨15%關稅。日方主張與美方達成的協議包含關稅減免措施，不過美方仍未保證此事，雙方在這方面仍有歧見。

「日本經濟新聞」報導，美國對等關稅的新稅率於美東時間7日凌晨0時（台北時間中午12時）過後生效，向約70個國家與地區課徵10%到41%不等的關稅。

依據川普7月31日簽署的行政命令，各國或地區適用不同稅率。根據美方6日公布的聯邦公報，日本、韓國約40個國家與地區的稅率為15%。

美國迄今已經針對各國銷往美國的商品，課徵10%基準關稅，今天起適用的新稅率將推升包含日本在內的大多數國家所承受的關稅負擔。

而先前已經生效的「產業別關稅」，像是汽車、鋼鋁、銅等，則不適用於今天生效的關稅。

而美國這次僅針對歐洲聯盟（EU）設有減輕關稅負擔的特別措施，也就是現有稅率未滿15%的品項，稅率與對等關稅加總一律為15%；現有稅率逾15%的品項則不會疊加15%對等關稅。

日本政府先前均向日本國內說明，「日本同樣適用（減免特別）措施」，不過美方昨天公告的聯邦公報顯示，適用這項減免特別措施的對象僅有歐盟。

日本政府已經要求華盛頓當局修正命令，把日本列為減免措施的對象。

代表日本政府協商關稅的日本經濟再生擔當大臣赤澤亮正，昨天上午在美國與美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick），進行為時約90分鐘的會談。

日本政府表示，赤澤亮正在會談之中，再度確認對等關稅的相關協議內容，並要求立即履行談妥的內容。赤澤亮正也正在尋求與美國對日協商關稅負責人、財政部長貝森特（Scott Bessent）等人會晤。

共同社報導，內閣官房長官林芳正今天上午在例行記者會表示，日本的理解是並非所有品項，一律會面臨疊加15%稅率，正在訪美的赤澤亮正已與美方確認此事。

報導指出，日本與美國之間，針對稅率的說法，差異愈加明顯，日相石破茂也被要求詳細說明此事，先前在野黨議員在國會追究談妥關稅後，質疑雙方為「口頭約定」並未製作同意文件。

「讀賣新聞」報導，在野黨在國會的質詢中，接連表達憂慮，認為若僅止於「口頭承諾」，將難以確保落實協議。日本首相石破茂7月25日向在野黨黨魁報告談妥關稅一事時表明，「（日本與美國）預計不發布共同文件」。

日本政府先前，對於把協議內容製作成正式文件，持否定態度，報導指出，過去模糊處理的代價如今浮上檯面。

