晶片未在美國設廠將課100%重稅 KPMG示警四大變數未明

美國總統川普宣布，未在美國設廠、或未承諾赴美設廠的半導體與晶片產品，將面臨高達100%的進口關稅。KPMG安侯建業提醒，儘管政策方向明確，但目前尚無正式行政命令，包含稅率適用範圍、豁免條件、產地認定及課徵時間等皆未說清楚，台灣廠商須及早掌握資訊、盤點生產布局並擬定備案。

據川普在白宮橢圓形辦公室的說法，未來所有進口晶片，只要沒有在美國生產，或未承諾在美設廠，都將加徵100%關稅。為鼓勵供應鏈回流，他強調，若企業「口頭承諾」卻未實際履行，美方將回溯稅金並追繳，並保證會落實執行。

安侯建業稅務投資部副營運長丁傳倫表示，除台積電（2330）外，其他主要晶片製造國如南韓、日本以及歐盟的半導體企業，部分也早已啟動或宣布美國投資計畫，例如南韓三星（Samsung）已在德州興建先進製程晶圓廠、荷蘭恩智浦（NXP Semiconductors）已在德州及亞利桑那州設有晶圓廠，可不受加徵100%半導體關稅影響。

不過，丁傳倫也提醒，目前川普僅口頭宣布政策方向，尚未發布具體行政命令，無從得知是否擴及終端設備、稅則如何分類、如何判定原產地等技術細節，因此即便已有設廠計畫的業者，也不能掉以輕心，應持續追蹤後續公告。

除半導體外，美國政府也於同日宣布，將對印度輸美商品額外加徵25%關稅，因其持續進口俄羅斯石油，總稅率將達50%。預料對紡織品、汽車零件等傳統出口品造成重大衝擊，但目前美方未將電腦、通訊設備等列入加稅清單，對部分台商仍保有彈性空間。

川普本次以《貿易擴展法》第232條作為依據，雖非針對特定國家，但因與國安相關，執行上空間彈性大，未來美國海關預計將公布HTS稅則代碼、報關認定方式等具體操作細節，企業應密切關注，以提前規劃因應策略。